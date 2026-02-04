Un Suisse âgé de 33 ans a été trouvé mort mardi soir dans une forêt à Neuenhof (AG). Tout indique qu'il a été victime d'un crime. La police a arrêté un Allemand de 36 ans, qui a avoué être responsable de sa mort.

Le suspect a avoué être responsable de la mort du Suisse de 33 ans. Il a aussi indiqué le lieu où il avait déposé le corps, dans une forêt à Neuenhof/AG (photo symbolique). ATS

Des proches de la victime l'avaient portée disparue vendredi dernier. L'enquête a alors mis les autorités sur la piste d'un crime présumé. Selon elles, l'homme porté disparu devait rencontrer l'Allemand qu'il connaissait apparemment avant sa disparition, écrit le Ministère public argovien mercredi.

La police a donc arrêté ce dernier mardi. Lors d'un interrogatoire, le ressortissant allemand a admis qu'il était responsable de la mort de l'homme de 33 ans. Le suspect a aussi indiqué le lieu où il avait déposé son corps.

Le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre lui pour meurtre. L'enquête doit encore établir les circonstances et le déroulement exact du crime.