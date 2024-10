Cette ex-playmate vit aujourd'hui sous une tente

Louise Glover était autrefois playmate et vivait dans la maison de Hugh Hefner. Après une opération des seins, elle a été victime d'une crise cardiaque et a ensuite traversé une période difficile. Aujourd'hui, elle vit presque sans ressources dans une tente.

L'ancienne mannequin de Playboy Louise Glover vit désormais sous une tente à Beaconsfield. Cette localité fait partie du comté de Buckinghamshire, au centre de l'Angleterre. Photo: IMAGO/News Licensing Louise Glover n'a plus les moyens de payer son appartement. Mais elle ne veut pas baisser la tête. Elle veut travailler comme ... Photo: Imago ... coach personnel et ... Photo: Instagram ... travailler comme dresseur de chiens. Louise Glover se montre combative : "Je dois me sortir de ce pétrin. Les choses doivent changer avant l'arrivée de l'hiver". Photo: Instagram La Britannique a été mannequin pour Playboy et a participé à des concours de beauté. Photo: Instagram

La vie de Louise Glover est pleine de hauts et de bas - si passionnante qu'on pourrait directement en faire un film dramatique hollywoodien.

Celle qui était mannequin pour Playboy a vécu le grand luxe dans la villa de Hugh Hefner. Elle était la compagne de Hefner et un modèle de fitness très demandé.

Mais un coup du sort a changé sa vie.

«Je n'ai pas de famille»

Aujourd'hui, à 41 ans, Louise Glover vit sous une tente dans une grande ferme en Angleterre, rapporte le journal britannique «Sun».

La raison: elle ne pouvait plus payer le loyer de son appartement à Windsor, qui est passé de 550 livres (environ 620 francs) à 750 livres (environ 840 francs).

Dans les périodes fastes, Louise Glover gagnait environ 1'000 livres (1'100 francs) par jour. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à réunir l'argent nécessaire pour payer son loyer et vit à la belle étoile.

Elle a juste assez pour se payer une voiture, une tente et des repas chauds : «Je n'ai pas de famille sur laquelle compter», raconte la malheureuse au «Sun».

Une crise cardiaque a bouleversé sa vie

Après une crise cardiaque à l'âge de 27 ans, survenue après une opération des seins, Louise Glover a radicalement changé de vie. Elle a laissé derrière elle sa vie glamour de modèle de fitness et s'est lancée dans une nouvelle carrière d'entraîneur personnel.

Ses tentatives de s'établir professionnellement à Dubaï sont toutefois restées vaines. Elle est alors retournée en Angleterre, où elle a définitivement pris ses distances avec le monde de la mode: «Je suis plus âgée et je ne peux plus obtenir de jobs de mannequin», a-t-elle expliqué dans son entretien avec le journal britannique.

Elle a par ailleurs particulièrement insisté sur le fait qu'elle n'était en aucun cas prête à accepter des offres de l'industrie pornographique «Je refuse de faire quoi que ce soit dans le porno».

«Je dois me sortir de ce pétrin»

Louise Glover ne veut pas baisser les bras- au contraire. Elle prévoit de reprendre pied en tant que coach personnel et de travailler en plus comme promeneuse de chiens.

Elle affirme: «Je dois sortir de cette impasse. Les choses doivent changer avant l'arrivée de l'hiver». Et elle ajoute: «Ma chance va bientôt tourner».

L'ex-playmate a grandi en partie dans des foyers. Elle a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de neuf ans et a été la première Britannique à être élue «modèle de l'année» par les «Playboy Special Editions», écrit «bunte.de».