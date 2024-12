Une représentante de pays vulnérables a fait part vendredi de son «immense déception» face à l'attitude de grands pollueurs et demandé à ce que leur responsabilité historique soit reconnue par la plus haute juridiction de l'ONU, qui clôt des audiences sur le climat.

Les pays vulnérables demandent à la Cour internationale de justice de La Haye (photo) que la responsabilité historique des grands pollueurs soit reconnue par la plus haute juridiction de l'ONU, qui clôt des audiences sur le climat. ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous ne pouvons pas nous contenter des traités sur le climat pour résoudre cette crise mondiale», a déclaré à l'AFP Cristelle Pratt, une représentante de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un groupe de 79 nations.

«Nous devons nous référer à l'ensemble du droit international. Et nous devons le faire pour des raisons d'équité et de justice. Chaque être humain sur cette planète a le droit de vivre une vie digne», a-t-elle ajouté, dans le contexte d'audiences historiques ces deux dernières semaines à la Cour internationale de justice (CIJ), avec un nombre record d'États et d'organisations s'adressant aux juges.

Il y a une «immense déception» envers les pays développés mais cela n'est «pas du tout surprenant», a affirmé Mme Pratt.