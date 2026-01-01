  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Piton de la Fournaise «Crise sismique au volcan» - L’île de La Réunion retient son souffle

Gregoire Galley

1.1.2026

Les autorités de La Réunion, île volcanique française de l'océan Indien, ont annoncé jeudi une «éruption probable ou imminente» du Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde.

Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde.
Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde.
imago images/Starface

Agence France-Presse

01.01.2026, 13:01

«Depuis 04H47 (00H47 GMT), l'Observatoire du Piton de la Fournaise relève une crise sismique au volcan», a indiqué la préfecture du département français sur son compte X.

«Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface», a indiqué l'observatoire dans un communiqué jeudi. Une éruption est «probable ou imminente», ajoute la préfecture.

Par conséquent, la préfecture a enclenché le niveau d'alerte 1 et ordonné la fermeture de l'enclos dès 06H00 (02H00 GMT) pour le premier jour de l'année 2026.

Situé dans une zone inhabitée du sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Ses jaillissements provoquent un écoulement de lave très spectaculaire.

Les plus lus

Live-blog : suivez les dernières infos en continu
Incendie à Crans-Montana : «Un drame sans précédent pour le Valais»
Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana
Retraite, impôts, santé… : ce qui va changer en Suisse en 2026
Un gigantesque incendie ravage une église d’Amsterdam !
Vive émotion à l'étranger après l'incendie de Crans-Montana