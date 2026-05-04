Trois morts, plusieurs personnes infectées et un navire en quarantaine : l'épidémie sur le «MV Hondius» soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce que l'hantavirus, comment se transmet-il - et quelle est l'ampleur du danger pour nous ? blue News vous explique tout.

Jusqu'à présent, trois personnes sont mortes sur le bateau. Hans R. Gelderblom/RKI/dpa

Sven Ziegler Sven Ziegler

Sur le bateau «MV Hondius», plusieurs passagers tombent soudainement gravement malades. Trois personnes meurent alors que d’autres sont pris en charge. Comme l'indique l'Organisation mondiale de la santé (OMS), six personnes au total sont touchées. Le navire d'expédition est actuellement ancré au Cap-Vert. Personne n'est autorisé à débarquer. L'OMS enquête intensivement sur le cas. blue News vous dit ce que vous devez savoir et quel est le danger en Suisse.

Qu'est-ce que l'hantavirus au juste ?

Les hantavirus sont répandus dans le monde entier et ne sont pas du tout exotiques. Ils attaquent surtout les rongeurs comme les souris ou les rats. Ceux-ci portent souvent le virus toute leur vie sans tomber eux-mêmes malades.

Pour l'homme, il devient dangereux lorsqu'il entre en contact avec les excréments des animaux, par exemple via la poussière d'urine ou d'excréments séchés. La contagion passe généralement inaperçue.

L'hantavirus est souvent transmis à l'homme par le campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus). Kimmo Taskinen/STT-Lehtikuva/dpa

Quel est le danger réel de l'hantavirus ?

Tous les hantavirus ne présentent pas la même dangerosité. En Europe, des variantes circulent, qui sont généralement bénignes. Elles entraînent généralement de la fièvre et des problèmes rénaux alors que le taux de mortalité est faible.

La situation est très différente en Amérique du Sud. Là-bas, il existe des variantes plus agressives qui s'attaquent aux poumons et peuvent mettre la vie en danger. Selon les spécialistes, le taux de mortalité est nettement plus élevé. Le virus dit des Andes est particulièrement en ligne de mire. Il est présent en Amérique du Sud, précisément là où le «Hondius» a voyagé.

La différence décisive : cette souche pourrait être transmise d'homme à homme dans certaines conditions. Cela représenterait un risque sérieux pour un navire transportant de nombreuses personnes dans un espace restreint.

Comment l'hantavirus se manifeste-t-il ?

Le virus rend le traçage difficile. La période d'incubation est souvent de plusieurs semaines. Les personnes infectées ne remarquent rien pendant longtemps.

Les premiers signes ressemblent à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête et douleurs articulaires. Selon la variante de la maladie, l'état peut ensuite se dégrader rapidement, soit par des problèmes rénaux, soit par de graves lésions pulmonaires.

Les épidémies sur les bateaux de croisière ne sont pas nouvelles mais il s'agit généralement de norovirus ou d'autres agents pathogènes facilement transmissibles.

Une épidémie d'hantavirus est en revanche extrêmement rare. Normalement, la contamination se fait par les animaux et non par d'autres personnes. C'est précisément pour cette raison que le cas du Hondius attire tant l'attention.

Le MS Hondius est actuellement ancré au Cap-Vert. IMAGO/Zoonar

L'hantavirus est-il guérissable ?

Il n'existe pas de médicament spécifique. Un vaccin n'est pas non plus disponible en Europe. Le traitement se fait en soins intensifs. Il est essentiel que les personnes touchées bénéficient d'une prise en charge médicale précoce.

Quelle est l'ampleur du risque d'hantavirus en Suisse ?

Il n'y a actuellement aucune raison de s'inquiéter pour la Suisse. D'autres variantes du virus circulent ici, qui ne se transmettent pas d'homme à homme et dont l'évolution est généralement bénigne. Des cas isolés se produisent certes, mais ils restent rares et faciles à traiter.