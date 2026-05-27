«Cruauté» - Nicolas Sarkozy reçoit une charge assassine

La défense de Nicolas Sarkozy a fustigé mercredi le «roman grotesque» des accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, en ouverture de la dernière journée du procès libyen en appel consacrée aux plaidoiries des avocats de l'ex-président.

Procès du financement libyen: Nicolas Sarkozy arrive à la cour d'appel de Paris pour une journée consacrée aux plaidoiries de la défense #BFM2 pic.twitter.com/wGGZVZV6Vs — BFM (@BFMTV) May 27, 2026

Keystone-SDA ATS

«Cela fait treize ans qu'on cherche, treize ans qu'on fouille, treize ans qu'on perquisitionne en France, en Suisse, en Libye, au Liban», «treize ans qu'on place en garde à vue et "qu'on essaie de donner de la consistance aux folles accusations d'un financement libyen de la campagne de 2007», «treize ans qu'on cherche à impliquer Nicolas Sarkozy dans ce roman grotesque», a dit Christophe Ingrain, premier des quatre avocats de l'ancien chef de l'Etat attendus à la barre.

Le désignant comme l'"instigateur" d'un pacte de corruption avec la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi, au «plus haut niveau de gravité que la République puisse connaître», le parquet général a réclamé sept ans de prison contre l'ancien chef de l'Etat de 71 ans, pour association de malfaiteurs, corruption et financement illégal de sa campagne victorieuse avec de l'argent public libyen détourné.

C'est la peine la plus lourde réclamée contre les dix prévenus, y compris l'ancien secrétaire général Claude Guéant, 81 ans (six ans). Le président de la cour d'appel, Olivier Géron, qui doit donner la parole une dernière fois à Nicolas Sarkozy en fin de journée, rendra son arrêt le 30 novembre.

«Haine» des juges

Au fil d'une affaire déclenchée en 2011 par des accusations non étayées du fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, puis des révélations de Mediapart en 2012, Nicolas Sarkozy a évoqué une «fable», une «calomnie», une «manipulation». Il a aussi fustigé «la haine» des juges, qui en première instance l'avaient condamné à cinq ans de prison, l'envoyant 20 jours à la prison parisienne de la Santé, incarcération inédite pour un ancien président de la République.

Depuis l'ouverture du procès en appel le 16 mars, l'ancien chef de l'Etat s'est montré plus sobre dans la forme. Sur le fond, il n'a pas varié: «pas un centime» d'argent libyen n'a atterri dans sa campagne.

Il n'a jamais envisagé et encore moins préparé un tel financement qui, selon la thèse de l'accusation, aurait eu diverses contreparties, notamment un examen de la situation pénale du N.2 du régime, Abdallah Senoussi, condamné à la perpétuité en France pour avoir commandité l'attentat contre le DC-10 d'UTA en 1989 (170 morts dont 54 citoyens français).

«Défense de voyous»

Pas plus que le parquet général, sa proclamation d'innocence n'a convaincu les parties civiles, associations anticorruption et familles des victimes de l'attentat. Leurs avocats ont dénoncé la «défense de voyous» des prévenus derrière «le patron, M. Sarkozy» qui, face aux «questions qui l'embarrassent», a répondu «je ne me souviens pas» ou «les autres se trompent».

L'ancien chef de l'Etat a aussi dû affronter la spectaculaire défection de son ancien plus proche collaborateur, Claude Guéant, empêché par sa santé d'assister aux débats mais qui n'a pas supporté d'apprendre que son ancien patron mettait en cause sa probité à la barre. Sans incriminer explicitement Nicolas Sarkozy, il a pour la première fois contredit son ancien patron dans deux écrits à la cour.

«C'est pas moi, c'est les autres!»

Il a surtout envoyé son avocat livrer en guise de plaidoirie une charge assassine mardi: Me Philippe Bouchez El Ghozi a dénoncé «la cruauté», le «cynisme» de l'ancien chef de l'Etat. La ligne de défense de Nicolas Sarkozy se résume à «C'est pas moi, c'est les autres!», a-t-il cinglé.

Certes, Claude Guéant nie toujours tout pacte de corruption ou toute association de malfaiteurs. Mais en le contredisant, son ancien homme lige a incontestablement fragilisé l'ancien chef de l'Etat qui, autant que sa liberté, joue sa postérité.

En cas de condamnation, il lui restera un recours, un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci ne se penchera toutefois pas sur le fond du dossier mais sur le respect des règles de droit.

Une condamnation qui sanctionnerait un pacte de corruption avec une puissance étrangère, qui plus est une dictature criminelle, laisserait un stigmate plus profond que celles, définitives, dans les affaires dites des écoutes et Bygmalion.