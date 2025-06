Cinq personnes ont été arrêtées en début de semaine dans la Sarthe et dans les Yvelines dans le cadre d'une enquête sur le rapt contre rançon, fin 2024 dans l'Ain, du père d'un influenceur connu et entrepreneur en cryptomonnaie, a annoncé samedi le parquet. Elles ont été incarcérées.

Les cinq suspects ont été mis en examen vendredi notamment pour "vol à main armée", "extorsion", enlèvements, séquestrations" et "violences aggravées", le tout "en bande organisée" (image d'illustration). ATS

Des individus armés avaient séquestré un couple à leur domicile de Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain tout près de la frontière suisse, le 31 décembre 2024. Ils avaient demandé une rançon à leur fils, un influenceur «connu du grand public» et vivant à Dubaï, avait indiqué le parquet à l'époque.

N'obtenant pas la somme réclamée, ils avaient enlevé le père, retrouvé quelques heures plus tard dans le coffre d'une voiture dans la Sarthe par des policiers du Mans, près de 700 km plus loin.

«Cinq individus» ont été interpellés mardi et placés en détention provisoire vendredi notamment pour «enlèvement» et «violences aggravées», a annoncé Karine Malara, procureur de Bourg-en-Bresse dans un communiqué.

Il s'agit de quatre majeurs âgés de 18 à 22 ans et d'un mineur de 17 ans. Ils ont été interpellés dans la Sarthe et dans les Yvelines, précise la magistrate. Les suspects ont été mis en examen vendredi notamment pour «vol à main armée», «extorsion», enlèvements, séquestrations» et «violences aggravées», le tout «en bande organisée», et tous placés en détention provisoire.

«Aspergé d'essence»

Le père de l'influenceur, âgé de 56 ans, avait été «violenté, aspergé d'essence et transporté dans le coffre d'une voiture, à défaut de paiement» de la rançon demandée, ajoute Mme Malara. La mère avait été retrouvée ligotée à son domicile de Saint-Genis-Pouilly.

Leur fils était un entrepreneur en cryptomonnaies «à la réussite sociale connue du grand public», avait précisé la procureure au lendemain du rapt. Plusieurs médias avaient parlé d'un influenceur spécialisé dans les cryptomonnaies vivant à Dubaï et qui publiait régulièrement des vidéos sur ses gains.

Trois des majeurs incarcérés ont des casiers judiciaires déjà chargés, notamment pour violences, vols, trafic de stupéfiants ou de monnaies, détention d'armes, et le mineur pour vol aggravé.

«En l'état de l'instruction, aucun lien n'a été établi avec d'autres affaires d'enlèvements liés au secteur des cryptomonnaies mais les investigations du juge d'instruction se poursuivent», a conclu Karine Malara.

Les rapts contre rançon ou tentatives liés aux cryptomonnaies ont connu une recrudescence ces derniers mois. Cinq hommes ont été interpellés le 11 juin en Seine-Maritime, soupçonnés d'avoir préparé l'enlèvement d'un jeune homme et de sa mère, dont ils semblaient vouloir couper un doigt pour obtenir une rançon du fils qui possédait des cryptomonnaies.

Et fin mai, 25 suspects de 16 à 23 ans avaient été mis en examen après la tentative d'enlèvement de la fille et du petit-fils du PDG de la société spécialisée Paymium, le 13 mai à Paris.