La Fondation Radix, active dans la santé, a été victime d'une attaque par rançongiciel. Des données ont été volées et publiées sur le darknet. Sa clientèle inclut également différents services fédéraux.

Une fondation zurichoise a été victime de cyberattaque. Des données fédérales sont concernées (illustation). ATS

Keystone-SDA ATS

La Fondation Radix, une organisation à but non lucratif active dans le domaine de la promotion de la santé, a été victime d’une attaque par rançongiciel. Les criminels ont dérobé et chiffré des données qu’ils ont ensuite publiées sur le darknet.

La fondation a contacté l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) après avoir réalisé une première analyse de la situation, annonce ce dernier dans un communiqué lundi. La clientèle de Radix inclut également différentes unités administratives de l'administration fédérale.

Il s'agit de déterminer quels services et données sont concrètement concernés par la cyberattaque. A aucun moment les pirates n'ont pu pénétrer dans les systèmes de l'administration fédérale, la Fondation Radix ne disposant elle-même pas d'un tel accès direct, précise l'OFCS.