  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous avons récupéré les données» Cyberattaque : Ruag a payé une rançon à des pirates informatiques

ATS

6.6.2026 - 07:41

L’entreprise d’armement appartenant à la Confédération Ruag a versé une rançon à des hackers à la suite une cyberattaque. La bande criminelle Akira avait menacé de publier des données volées après avoir attaqué la filiale américaine Ruag LLC.

À la suite d'une attaque informatique visant sa filiale américaine, l'entreprise suisse d'armement Ruag a payé une rançon aux cybercriminels. (Photo d'illustration)
À la suite d'une attaque informatique visant sa filiale américaine, l'entreprise suisse d'armement Ruag a payé une rançon aux cybercriminels. (Photo d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

06.06.2026, 07:41

06.06.2026, 09:46

«Nous avons payé un petit montant et nous avons heureusement récupéré toutes les données», a déclaré samedi le président du conseil d’administration de Ruag, Jürg Rötheli, sur les ondes de la radio alémanique de service public, la SRF. Il n’a pas communiqué de somme précise, mais a indiqué qu’elle était «faible».

Le groupe de hackers Akira avait attaqué les systèmes informatiques de la filiale Ruag LLC en Virginie (USA) en automne 2025. Des données y avaient été dérobées, puis les pirates informatiques avaient menacé de les publier sur le dark web, en exigeant une rançon. À l’époque, Ruag avait parlé d’un «incident de sécurité». L’entreprise avait toutefois précisé que la filiale américaine disposait de systèmes informatiques autonomes, limitant l’impact de l’attaque sur le reste du groupe.

Contrairement aux recommandations des autorités

Ruag a confirmé à la SRF avoir accédé à la demande des hackers. La décision a été prise après des analyses internes et avec l’appui d’experts juridiques américains. Le paiement s’est fait dans le cadre de l’autonomie de gestion de l’entreprise, selon les informations de la SRF.

Cette décision va à l’encontre des recommandations de l'Office fédéral de la cybersécurité, qui déconseille en principe le paiement de rançons aux cybercriminels, rappelant que ces fonds alimentent des activités criminelles.

Le Département fédéral de la défense (DDPS), représentant la Confédération en tant que propriétaire de Ruag, n’avait pas été informé en amont du paiement, selon la SRF. Il a indiqué ne pas souhaiter commenter pour l’instant le fait qu’une entreprise de la Confédération ait versé une rançon.

Un groupe de hackers connu

Le groupe Akira fait partie des organisations qui recourent aux rançongiciels à l’échelle internationale. Apparue en mars 2023, la bande pratique la «double extorsion»: les données sont d’abord volées puis chiffrées, et les auteurs exigent une rançon pour leur déchiffrement et pour éviter leur publication. Les paiements sont généralement demandés en cryptomonnaies, souvent en Bitcoin.

Le groupe de hackers utilise des logiciels spécifiques et une infrastructure informatique répartie dans plusieurs pays. Les autorités suisses avaient déjà mis en garde contre une hausse des attaques attribuées à Akira, avec environ 200 entreprises touchées dans le pays.

La filiale Ruag LLC concernée emploie huit personnes. Elle sert de bureau de liaison avec des partenaires américains et fournit notamment des pièces de rechange pour des avions de combat ainsi que des services de maintenance.

Les plus lus

L'amour de la population suisse pour la randonnée ne faiblit pas
Réservation d'hôtels : Berne note une hausse des messages frauduleux sur Whatsapp
Pour l'administration Trump, la justice n'a pas son mot à dire sur la salle de bal
Un plongeur tué par un requin sur la côte ouest de l'Australie
Emilia Clarke reconnaît que «Terminator Genisys n'aurait jamais dû arriver»
Une qualifiée face à une «teenager» : deux novices pour un premier sacre