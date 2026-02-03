  1. Clients Privés
Grok dans le collimateur Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

ATS

3.2.2026 - 11:28

Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, et l'ancienne directrice générale de X, Linda Yaccarino, sont convoqués le 20 avril en «auditions libres» par le parquet de Paris, indique ce dernier mardi dans un communiqué.

Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, est convoqués le 20 avril par le parquet de Paris pour cybercriminalité (archives9.
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 11:28

03.02.2026, 11:36

La plateforme X est visée par une enquête partie d'un signalement début 2025 pour des algorithmes jugés biaisés. L'enquête a été élargie depuis après d'autres signalements dénonçant le fonctionnement de Grok, intelligence artificielle de la plateforme, ayant conduit à la diffusion de contenus négationnistes et de deepfakes à caractère sexuel.

Des perquisitions ont été diligentées dans les locaux français de X dans ce cadre, toujours selon le parquet de Paris.

