«Volonté de nuire» Les cyberharceleurs de Brigitte Macron connaissent leur peine

ATS

5.1.2026 - 11:44

Les cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d'âge avec le président, ont été condamnés lundi à Paris à des peines allant jusqu'à six mois de prison ferme. La plupart ont écopé de sursis.

Au total, dix personnes étaient accusées d'avoir diffusé ou relayé sur les réseaux sociaux des insultes et rumeurs sur la Première Dame française Brigitte Macron, liées à son genre et à son écart d'âge avec le président (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.01.2026, 11:44

05.01.2026, 11:57

Huit prévenus ont été condamnés à des peines de 4 à 8 mois de prison avec sursis en raison d'une «volonté de nuire à la plaignante» dans des «termes malveillants, dégradants et insultants» sur sa «prétendue pédocriminalité», a détaillé le président du tribunal, Thierry Donnard.

La peine de six mois de prison ferme a été prononcée contre un des prévenus en raison de son absence à l'audience.

