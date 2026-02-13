Le bilan du cyclone Gezani à Madagascar a continué de s'alourdir avec 40 morts recensés vendredi, trois jours après le passage de ses rafales destructrices, qui ont atteint jusqu'à 250 km/h, sur la deuxième ville de l'île de l'océan Indien, Toamasina, toujours privée d'eau et en grande part d'électricité.

Des habitants évaluent les dégâts causés par le cyclone Gezina à Toamasina, Madagascar, mercredi 11 février 2026 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec le temps, des détails émergent de la catastrophe comme ces «12 morts noyés dans un conteneur», selon le bureau national de gestion des risques et catastrophes.

«La ville fonctionne avec environ 5% de son approvisionnement en électricité et il n'y a pas d'eau», a décrit la directrice du Programme alimentaire mondial pour Madagascar, Tania Goosens, lors d'une conférence de presse vendredi. Un entrepôt de cette agence onusienne a «également été complètement détruit» par le cyclone, a-t-elle annoncé, au moment où la population a le plus besoin de distributions de vivres.

Les dégâts aux infrastructures, que laissaient deviner les arbres et tôles jonchant les rues sur les photos de l'AFP, compliquent l'assistance à la population. «Il y a beaucoup de zones qui ne sont pas encore accessibles par les secours», témoigne auprès de l'AFP un humanitaire dépêché sur place. «Les ponts sont coupés, les routes cassées. C'est vraiment terrible.»

D'après lui, la situation est pire au-delà de Tamatave, l'autre nom de Toamasina, hérité de la colonisation française: «Dans les communes en périphérie, en zone rurale, c'est apocalyptique.»

La Suisse envoie des spécialistes

Face à l'urgence, la Chine a offert à Madagascar une «aide non remboursable de 100 millions de yuans», soit environ 12 millions d'euros, a annoncé la présidence malgache en remerciant Pékin. La veille, la France avait annoncé l'envoi de vivres, sauveteurs et pompiers depuis l'île française de La Réunion, située à environ un millier de kilomètres.

La Suisse a annoncé vendredi l'envoi de huit experts du Corps suisse d'aide humanitaire. L'équipe de spécialistes en eau, assainissement et hygiène partira samedi pour Madagascar, a précise le Département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué. La Direction du développement et de la coopération enverra aussi plus de deux tonnes de matériel , notamment deux modules qui peuvent chacun approvisionner 5'000 personnes en eau potable, et des équipements pour le nettoyage de puits contaminés.

Gezani devrait «longer» le Mozambique

Les craintes que Gezani ne déferle sur le sud du Mozambique, déjà victime d'inondations dévastatrices depuis le début de l'année, sont écartées, d'après le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS) de la Réunion.

La dépression devrait seulement «approcher et longer les côtes du Mozambique» à une «distance comprise entre 30 et 50 km» au cours de la nuit: «le scénario de l'atterrissage est désormais écarté», assure le CMRS.

Ce qui n'empêche pas des prévisions de «forts cumuls de pluie» et de «vents très forts», «voire localement destructeurs», près des villes d'Inhambane et de Tofo (sud du Mozambique).

La municipalité d'Inhambane, comptant avec ses alentours environ 100'000 habitants, a appelé vendredi ses habitants vivant dans des logements précaires à évacuer vers des lieux sûrs.