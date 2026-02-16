  1. Clients Privés
Cyclone Gezani Le bilan s'alourdit à 59 morts à Madagascar

ATS

16.2.2026 - 11:33

Au moins 59 personnes ont péri et 15 sont portées disparues après le passage du cyclone Gezani qui a frappé de plein fouet la deuxième ville de Madagascar, Toamasina, il y a six jours. C'est ce qu'indique un nouveau bilan officiel lundi.

La plupart des victimes de Gezani ont été recensées dans la ville de Toamasina, qui compte environ 400'000 habitants.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 11:33

Accompagné de rafales qui ont atteint jusqu'à 250km/h, Gezani a semé la destruction dans la région de Toamasina, dans le nord-est de la grande île de l'océan Indien. Début février, Madagascar avait déjà été frappé dans le nord-ouest par le cyclone tropical Fytia, qui avait fait au moins sept victimes et plus de 20'000 déplacés.

La plupart des victimes de Gezani ont été recensées dans la ville de Toamasina, qui compte environ 400'000 habitants, selon un bilan actualisé publié lundi par le bureau national de gestion des risques et catastrophes. Un précédent bilan faisait état de 43 morts.

Plus de 800 habitants ont été blessés et 16'000 ont été contraints de quitter leurs foyers. Les dégâts sur l'habitat sont conséquents: quelque 25'000 cases ont été détruites et 27'000 autres inondées. Et plus de 200 salles de classe ont été partiellement ou entièrement détruites.

Des images de l'AFP prises ce week-end montrent des rues du centre-ville de Toamasina encore englouties par les eaux boueuses et encombrées de débris et de branchages.

Des habitants faisaient la queue pour recevoir de la nourriture dans une école primaire transformée en centre d'aide, tandis que des soignants procédaient à des tests de dépistage du paludisme sur des enfants.

