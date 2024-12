Cyclone à Mayotte: au moins 14 morts – Les secours s'activent - Gallery Les premières forces militaires françaises commencent l'énorme travail de sauvetage après le cyclone qui a ravagé Mayotte. Photo: ATS Certaines collines où se logeaient des dizaines de milliers de clandestins dans des baraques de toles sont complètement ravagées à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Photo: ATS Avec des rafales observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido est le plus intense à frapper le territoire ultra-marin depuis plus de 90 ans, selon Météo France. Photo: ATS Cyclone à Mayotte: au moins 14 morts – Les secours s'activent - Gallery Les premières forces militaires françaises commencent l'énorme travail de sauvetage après le cyclone qui a ravagé Mayotte. Photo: ATS Certaines collines où se logeaient des dizaines de milliers de clandestins dans des baraques de toles sont complètement ravagées à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Photo: ATS Avec des rafales observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido est le plus intense à frapper le territoire ultra-marin depuis plus de 90 ans, selon Météo France. Photo: ATS

«Un décor apocalyptique»: Mayotte recense dimanche les énormes dégâts semés la veille par le cyclone Chido, qui a fait au moins 14 morts dans le département le plus pauvre de France, où les secours s'organisent.

Keystone-SDA, vey ATS

Selon un bilan très provisoire, ce cyclone tropical d'une intensité exceptionnelle a fait au moins 14 morts dans le petit archipel de l'océan Indien, a indiqué dimanche matin à l'AFP une source sécuritaire.

D'après le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila interrogé par l'AFP, neuf personnes blessées ont été prises en charge au Centre hospitalier de Mayotte (CHM) en urgence absolue, et 246 en urgence relative.

«L'hôpital est touché, les écoles sont touchées. Des maisons sont totalement dévastées. Le phénomène n'a rien épargné sur son passage», a-t-il décrit.

Avec des rafales observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido est le plus intense à frapper le territoire ultra-marin depuis plus de 90 ans, selon Météo France.

Des vents d'une extrême violence ont ravagé l'archipel avec des cases anéanties, des toits envolés, des poteaux électriques à terre, des arbres déracinés... L'habitat précaire, qui concerne environ un tiers de la population de l'archipel estimée à 320'000 habitants, est «complètement détruit», selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, attendu lundi sur place.

Ibrahim, un habitant de Mayotte joint par l'AFP, a tenté de rejoindre l'ouest de l'île principale dimanche matin en déblayant les axes au fur et à mesure dans «un décor apocalyptique». «Seules quelques maisons en dur ont tenu. Il ne reste rien des bidonvilles», a-t-il rapporté.

«Trop tard pour les clandestins»

Nombre d'immigrés sans-papiers habitant les bidonvilles n'ont pas rejoint les abris prévus par la préfecture «en pensant que ce serait un piège qu'on leur tendait (...) pour les ramasser et les conduire hors des frontières», a expliqué à l'AFP Ousseni Balahachi, infirmier à la retraite et secrétaire départemental CFDT.

«Ces gens-là sont restés jusqu'à la dernière minute. Quand ils ont vu l'intensité du phénomène ils ont commencé à paniquer, à chercher où se réfugier. Mais c'était déjà trop tard, les tôles commençaient à s'envoler», a-t-il regretté.

Environ 100'000 personnes logeant dans des «habitations non solides», notamment dans des cases en tôle, avaient été identifiées par les autorités pour être mises à l'abri dans plus de 70 centres d'hébergement d'urgence.

Les remontées d'informations sont pour l'heure très parcellaires avec une population confinée chez elle, en état de sidération, privée d'eau et d'électricité, a fait valoir à l'AFP une source proche du dossier.

Rotations aériennes et maritimes

Dans un contexte de communications très difficiles, le décompte des victimes est encore compliqué par la tradition musulmane d'une grande partie de la population mahoraise, qui devrait enterrer ses morts dans la journée conformément aux préceptes de l'islam, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Bruno Retailleau a estimé samedi soir qu'il faudrait «sans doute des jours» pour «affiner» un bilan humain possiblement «lourd».

En visite en Corse dimanche, le pape Français a dit soutenir «par l'esprit» les victimes de cette «tragédie», à l'issue de la prière de l'Angélus en la cathédrale d'Ajaccio.

Pour coordonner l'action des secours, le préfet de La Réunion, en charge de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, a tenu dimanche matin une réunion de gestion de crise.

Plus de 160 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers de l'Hexagone vont venir renforcer les 110 pré-positionnés dans l'archipel depuis vendredi. Des rotations aériennes et maritimes sont opérationnelles dès dimanche pour acheminer des personnels médicaux et du matériel.

La députée de Mayotte Estelle Youssouffa (Liot) a appelé sur X l'Etat à déclarer l'état d'urgence pour «protéger personnes et biens».

Selon les explications à l'AFP de François Gourand, prévisionniste à Météo-France, le cyclone Chido est «exceptionnel» car il a directement frappé l'archipel, tandis que sa puissance a été dopée par des eaux particulièrement chaudes dans l'océan Indien liées au changement climatique.

Le niveau d'alerte a été abaissé de violet à rouge dans la journée de samedi pour laisser sortir les secours, mais le préfet a appelé les quelque 320'000 habitants de Mayotte à rester «confinés» et «solidaires» dans «cette épreuve».

Poursuivant sa course, le cyclone tropical Chido a frappé le nord du Mozambique dimanche matin. Seuls des dégâts mineurs ont été recensés dans les îles des Comores voisines, sans faire de mort.