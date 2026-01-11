  1. Clients Privés
France Début d'incendie dans une discothèque de la Sarthe

ATS

11.1.2026 - 11:30

Un début d'incendie, qui n'a fait aucun blessé, a provoqué l'évacuation d'une discothèque du département français de la Sarthe dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la préfecture.

L'incendie s'est déclaré vers 02h00 dans les combles de la boîte de nuit Le Dream Club (Photo prétexte, archives).
L'incendie s'est déclaré vers 02h00 dans les combles de la boîte de nuit Le Dream Club (Photo prétexte, archives).
sda

Keystone-SDA

11.01.2026, 11:30

L'incendie s'est déclaré vers 02h00 dans les combles de la boîte de nuit Le Dream Club, à La Chapelle-d'Aligné, près de La Flèche, précise le communiqué.

«L'évacuation a été déclenchée immédiatement par les salariés de l'établissement» et 298 clients et 19 salariés ont pu sortir dans le calme. «Aucun blessé n'est à déplorer», souligne la préfecture.

Selon le gérant de l'établissement, cité par Ouest-France, l'évacuation a été réalisée «en moins de deux minutes» et le départ de feu avait été neutralisé par les employés de la discothèque avant même l'arrivée des pompiers.

L'intervention a mobilisé 38 sapeurs-pompiers et 18 engins et a pris fin à 06h04. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

Revue de presse. 2 enquêtes valaisannes avaient déjà visé les propriétaires du «Constellation»

Revue de presse2 enquêtes valaisannes avaient déjà visé les propriétaires du «Constellation»

Contrôlée en 2024

La discothèque avait été contrôlée en octobre 2024 par la commission de sécurité, qui avait émis un avis favorable.

Au total, 33 établissements recevant du public de type «salle de danse et salle de jeu» sont en exploitation dans le département de la Sarthe, tous sous avis favorables.

L'incendie meurtrier du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 116 blessés la nuit du nouvel an, a ravivé les préoccupations sur la fréquence des contrôles de sécurité dans les établissements de nuit. La commune valaisanne a reconnu qu'aucune inspection sécurité et incendie du bar n'avait été effectuée depuis 2019.

Deuil national. Historiquement triste, historiquement touchant, historiquement fédérateur

Deuil nationalHistoriquement triste, historiquement touchant, historiquement fédérateur

