Le chantier de la gare MVR à Vevey, dédiée à la ligne Montreux-Vevey-Riviera, a été officiellement lancé vendredi. Les travaux, qui dureront deux ans, visent à rendre la gare plus accessible, à améliorer le confort des voyageurs et à garantir durablement une cadence au quart d'heure.

La compagnie des transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR) a lancé le projet de renouvellement de la gare de Vevey MVR (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Parmi les travaux prévus, les quais seront rehaussés et leur accès sera amélioré. La marquise historique sera rénovée et les installations ferroviaires seront renouvelées.

Dans un communiqué publié vendredi, la compagnie des transports Montreux-Vevey-Riviera mentionne aussi le prolongement du passage inférieur central pour une liaison directe avec la gare CFF. Il est aussi prévu de créer un nouvel accès depuis le quai MVR au passage inférieur des Bosquets.

Les travaux représentent un investissement de 33,5 millions de francs, financés par la Confédération et le Canton de Vaud.

«La gare de Vevey est un chantier-phare pour notre compagnie et il contribuera de manière significative à améliorer nos prestations et l'expérience client», affirme Yves Marclay, directeur général MOB-MVR, cité dans le communiqué. Les travaux ont déjà démarré en août dernier et s'achèveront en juillet 2027.