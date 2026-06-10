Début d'un procès hors norme mercredi à Sion. Après plusieurs reports, le gestionnaire de fortune sédunois accusé d'avoir floué une trentaine de personnes pour des millions de francs est jugé avec ses acolytes, plus d'une dizaine d'années après les faits.

Le prévenu s'était présenté seul au Tribunal de Sion en mars, avant que l'audience ne soit reportée à juin (archives). ATS

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Prévenu principal dans l'affaire, l'homme doit notamment répondre d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Lui et ses deux co-accusés auraient frauduleusement convaincu des tiers d'investir dans une société néerlandaise spécialisée dans les gants en latex hypoallergéniques.

Mercredi, les trois concernés se sont présentés au Tribunal de district de Sion aux côtés de leurs avocats. L'audience a donc débuté peu après 9h00 par les questions préjudicielles - nombreuses -, en raison de l'ampleur et de la complexité du dossier.

Selon l'accusation, chacun semblait assumer un rôle méticuleusement défini. Mécanisme: ils présentaient l'entreprise comme très prometteuse, vendaient des certificats d'actions surévalués et n'atteignaient jamais les rendements promis. Ils auraient systématiquement caché leurs liens avec la société en question et se seraient réparti les bénéfices des différentes transactions.

Dans un autre volet de l'affaire, il est également question de promesses d'investissements dans des grands crus via des prêts. L'argent n'aurait, dans certains cas, jamais financé de tels achats et, dans d'autres, les plus-values promises ne se seraient jamais concrétisées. Lorsqu'il s'agissait de rembourser les intéressés, plus aucune réponse n'était donnée.

La plupart du temps, le prévenu principal aurait tiré profit du lien de confiance voire d'amitié tissé avec ses clients, dont il avait généralement mandat de gérer la fortune. Dans plusieurs cas, les victimes sont allées jusqu'à contracter des hypothèques pour couvrir leurs investissements.

Dossier d'envergure

En tout, près de trente parties plaignantes sont concernées, dont l'ancien chef cuisinier Fredy Girardet. Le dossier - de plus de 30'000 pages - couvre l'une des plus grandes affaires de criminalité économique du canton du Valais de ces dernières années, selon les médias valaisans.

Après plus de dix ans d'instruction, l'audience doit se tenir sur plusieurs jours dès mercredi au Tribunal de district de Sion. Elle avait été ajournée à deux reprises en mars en raison de l'absence de l'avocate du principal prévenu.

Plusieurs médias avaient déjà rappelé que les parties plaignantes souhaitaient que l'affaire avance, plusieurs faits pouvant être prescrits prochainement.