  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Le «docteur glamour» de «Grey's Anatomy» Eric Dane, est mort

ATS

20.2.2026 - 06:00

L'acteur américain de la série «Grey's Anatomy» Eric Dane est décédé à 53 ans, selon des informations publiées jeudi par les médias américains. Il avait annoncé l'an dernier qu'on lui avait diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Eric Dane est apparu dans 139 épisodes de "Grey's Anatomy" (archives).
Eric Dane est apparu dans 139 épisodes de "Grey's Anatomy" (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 06:00

20.02.2026, 06:55

Ce trouble neurologique également connu sous le nom de maladie de Charcot.

«C'est le coeur lourd que nous annonçons qu'Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l'issue d'un combat courageux contre la SLA», a déclaré sa famille dans un communiqué cité par CBS et d'autres médias.

Eric Dane, né à San Francisco, a fait ses débuts à la télévision en 1991 dans un épisode de la série «Sauvés par le gong».

Son rôle marquant dans «Grey's Anatomy» a commencé en 2006, dans lequel il incarnait le séduisant chirurgien Dr. Mark Sloan. Il est apparu dans 139 épisodes jusqu'en 2021.

Il a également joué dans la série dramatique de HBO «Euphoria», où il incarnait Cal Jabobs.

Les plus lus

Enrôlés de force par l'armée russe, ils vivent un véritable calvaire !
Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Affaire Epstein: cet énorme fossé entre l'Europe et les Etats-Unis
«Quand j'ai des relations intimes, j'ai l'impression qu'on déverse de l'eau brûlante sur moi...»
Une journée de vendredi riche en émotions pour la délégation helvétique ?
Les 5 plus grands scandales royaux de ces dernières années