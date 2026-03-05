Le romancier portugais Antonio Lobo Antunes, l'un des écrivains lusophones les plus lus et les plus traduits dans le monde, est décédé, a annoncé sa maison d'édition, le groupe Leya. Il avait été plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de littérature.

Auteur d'une trentaine de romans et plusieurs recueils de chroniques de presse, Antonio Lobo Antunes a reçu en 2007 le Prix Camoes, la plus importante distinction littéraire de langue portugaise. Keystone

Keystone-SDA ATS

Chroniqueur désabusé de la société portugaise contemporaine, Lobo Antunes est l'auteur d'une oeuvre exigeante, mêlant roman, poésie et autobiographie dans un style baroque et métaphorique.

Marié deux fois et père de trois filles, il s'était remis de trois cancers tout en continuant d'écrire en moyenne environ un roman par an, mais il avait récemment cessé de publier. Selon un journaliste auquel il avait accordé une série d'entretiens, l'auteur aurait été atteint d'une forme de démence, une information qui n'a jamais été confirmée par son entourage.

Psychiatre

Né en 1942 au sein d'une famille de la grande bourgeoisie lisboète, Lobo Antunes découvre au début des années 70 les horreurs de la guerre coloniale en Angola où il est envoyé comme médecin militaire.

A son retour, il devient psychiatre dans un hôpital de Lisbonne et connaît le succès dès son deuxième roman, «Le cul de Judas» (1979), monologue d'un homme revenu de la guerre. A partir de 1985, il se consacre exclusivement à l'écriture.

L'univers de ses personnages dévoile avec ironie les conflits intérieurs d'une société portugaise marquée par 48 ans de dictature et les désillusions qui ont suivi l'avènement de la démocratie en 1974, notamment dans «Le manuel des inquisiteurs» (1996).

Auteur d'une trentaine de romans et plusieurs recueils de chroniques de presse, il a reçu en 2007 le Prix Camoes, la plus importante distinction littéraire de langue portugaise.

«Son décès est confirmé. Nous allons faire une note de condoléances», a indiqué à l'AFP une porte-parole de Leya, qui avait publié son dernier roman en 2022.