  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Décès à 83 ans du romancier portugais Antonio Lobo Antunes

ATS

5.3.2026 - 10:58

Le romancier portugais Antonio Lobo Antunes, l'un des écrivains lusophones les plus lus et les plus traduits dans le monde, est décédé, a annoncé sa maison d'édition, le groupe Leya. Il avait été plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de littérature.

Auteur d'une trentaine de romans et plusieurs recueils de chroniques de presse, Antonio Lobo Antunes a reçu en 2007 le Prix Camoes, la plus importante distinction littéraire de langue portugaise.
Auteur d'une trentaine de romans et plusieurs recueils de chroniques de presse, Antonio Lobo Antunes a reçu en 2007 le Prix Camoes, la plus importante distinction littéraire de langue portugaise.
Keystone

Keystone-SDA

05.03.2026, 10:58

Chroniqueur désabusé de la société portugaise contemporaine, Lobo Antunes est l'auteur d'une oeuvre exigeante, mêlant roman, poésie et autobiographie dans un style baroque et métaphorique.

Marié deux fois et père de trois filles, il s'était remis de trois cancers tout en continuant d'écrire en moyenne environ un roman par an, mais il avait récemment cessé de publier. Selon un journaliste auquel il avait accordé une série d'entretiens, l'auteur aurait été atteint d'une forme de démence, une information qui n'a jamais été confirmée par son entourage.

Psychiatre

Né en 1942 au sein d'une famille de la grande bourgeoisie lisboète, Lobo Antunes découvre au début des années 70 les horreurs de la guerre coloniale en Angola où il est envoyé comme médecin militaire.

A son retour, il devient psychiatre dans un hôpital de Lisbonne et connaît le succès dès son deuxième roman, «Le cul de Judas» (1979), monologue d'un homme revenu de la guerre. A partir de 1985, il se consacre exclusivement à l'écriture.

L'univers de ses personnages dévoile avec ironie les conflits intérieurs d'une société portugaise marquée par 48 ans de dictature et les désillusions qui ont suivi l'avènement de la démocratie en 1974, notamment dans «Le manuel des inquisiteurs» (1996).

Auteur d'une trentaine de romans et plusieurs recueils de chroniques de presse, il a reçu en 2007 le Prix Camoes, la plus importante distinction littéraire de langue portugaise.

«Son décès est confirmé. Nous allons faire une note de condoléances», a indiqué à l'AFP une porte-parole de Leya, qui avait publié son dernier roman en 2022.

Les plus lus

«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»
Des hommes armés braquent une usine jurassienne et mettent le feu
Une arnaqueuse se fait passer pour la nièce de Christian Constantin !
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Marianne Fatton poursuit sa razzia d’or aux Européens
Le Sahara de retour en Suisse: pic attendu vendredi