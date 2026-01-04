  1. Clients Privés
Carnet noir Décès à 96 ans d'Eva Schloss, demi-soeur d'Anne Frank

ATS

4.1.2026 - 22:41

Eva Schloss, demi-soeur par alliance d'Anne Frank et survivante de l'Holocauste, qui a inlassablement oeuvré à transmettre sa mémoire auprès des jeunes, est décédée samedi à Londres à l'âge de 96 ans, a annoncé sa fondation dans un communiqué.

Eva Schloss, demi-soeur d'Anne Frank, en mars 2012 au Musée Anne Frank à Amsterdam (archives).
Eva Schloss, demi-soeur d'Anne Frank, en mars 2012 au Musée Anne Frank à Amsterdam (archives).
ANP/AFP/Archives

Keystone-SDA

04.01.2026, 22:41

Sa famille a fait part dimanche de sa «grande tristesse» après la perte de cette «femme remarquable, survivante du camp d'Auschwitz, éducatrice dévouée de la Shoah, infatigable dans son travail pour la mémoire, la compréhension et la paix».

Le roi Charles III, qui avait dansé avec cette rescapée lors d'un évènement à Londres en 2022, et son épouse Camilla, marraine de sa fondation Anne Frank UK, se sont dits «profondément attristés».

«Nous avons eu le privilège et la fierté de l'avoir connue, et nous l'admirions profondément», a salué le couple royal sur X.

Eva Schloss a cofondé cette organisation en 1990 pour transmettre la mémoire de la Shoah auprès des jeunes et lutter contre les préjugés.

Née Eva Geiringer en Autriche en 1929, elle était adolescente lors de l'invasion de son pays par les nazis. Sa famille juive a d'abord fui en Belgique puis à Amsterdam, aux Pays-Bas, où elle s'est installée en face de la maison d'Anne Frank, qui deviendra mondialement célèbre après sa mort grâce à son journal.

Les deux fillettes ont le même âge et jouent souvent ensemble.

Mais à partir de 1942, leurs deux familles doivent se cacher pour échapper aux rafles. Eva et sa mère Elfriede, son père Erich et son frère Heinz sont trahis deux ans plus tard par un sympathisant nazi.

Ils sont arrêtés le jour de son quinzième anniversaire et envoyés au camp d'extermination d'Auschwitz en mai 1944. Eva, qui a pu rester en contact avec sa mère, a été séparée de son père et son frère, qui sont tous les deux morts en captivité.

Peu après leur libération en 1945, la jeune fille s'installe à Londres pour faire ses études, et rencontre son futur époux Zvi Schloss. Sa mère, qui rentre à Amsterdam, se marie avec le père d'Anne Frank, Otto, lui aussi veuf à son retour d'Auschwitz.

Le couple Schloss, qui a eu trois filles, avait obtenu la nationalité britannique. Eva Schloss avait également recouvré sa nationalité autrichienne en 2021, à l'âge de 92 ans.

Cette rescapée a écrit plusieurs livres et raconté son expérience dans le monde entier. Elle avait été faite membre de l'ordre de l'Empire britannique par le roi en 2013, lorsqu'il était prince de Galles.

