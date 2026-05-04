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Carnet noir Décès d'Alex Ligertwood, ex-chanteur du groupe Santana

ATS

4.5.2026 - 13:53

Le chanteur et guitariste écossais Alex Ligertwood, principalement connu pour avoir fait partie du groupe Santana, formé autour du guitariste de légende Carlos Santana, est décédé à 79 ans, a annoncé son épouse.

L'artiste est décédé à l'âge de 79 ans.
L'artiste est décédé à l'âge de 79 ans.
imago images / Viennareport

Keystone-SDA

04.05.2026, 13:53

«C'est avec une immense tristesse et le coeur brisé que j'annonce le décès de mon cher et doux Alex Ligertwood, mon mari depuis 25 ans, que je connaissais depuis 36 ans», a déclaré Shawn Brogan dans un message sur Facebook publié dimanche soir.

Elle précise que le chanteur est «décédé paisiblement dans son sommeil», deux semaines après un dernier concert. Né à Glasgow, en Écosse, Alex Ligertwood a construit une carrière sur plus de six décennies.

Chanteur, guitariste et batteur, il était profondément influencé par la soul. Son nom reste associé au groupe Santana, fondé en 1966 par le guitariste Carlos Santana. Il a été le chanteur principal de ce groupe pendant une quinzaine d'années, entre 1979 et 1994.

Il a travaillé avec le groupe sur des albums tels que «Marathon» (1979), «Zebop!» (1981) et «Sacred Fire: Live in South America», sorti en 1993.

Meilleur chanteur de la planète

Il s'est également produit avec d'autres groupes dont «The Magic of Santana», un groupe allemand spécialisé dans les reprises de la musique de Santana.

«Il était l'un des meilleurs chanteurs de la planète et il va profondément nous manquer. Merci Alex, pour tout», a réagi le groupe dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, saluant «la formidable aventure» qu'a été leur collaboration.

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