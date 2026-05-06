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Carnet noir L'homme qui a présidé le procès de Klaus Barbie est mort à 96 ans

ATS

6.5.2026 - 21:14

André Cerdini, qui avait présidé en 1987 le procès du chef de la Gestapo lyonnaise Klaus Barbie est mort, a appris mercredi l'AFP. L'officier nazi avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crime contre l'humanité, une première en France.

Le procès de Klaus Barbie, surnommé le «boucher de Lyon», demeure l'un des plus marquants de l'histoire judiciaire française.
Le procès de Klaus Barbie, surnommé le «boucher de Lyon», demeure l'un des plus marquants de l'histoire judiciaire française.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.05.2026, 21:14

L'ancien président de la cour d'assises du Rhône est décédé lundi à l'âge de 96 ans, a précisé Me Jean-Olivier Viout, adjoint au procureur général à l'époque, saluant un «grand humaniste» dont la «délicatesse avec les victimes a contribué à la sérénité du procès Barbie».

Le procès de Klaus Barbie, surnommé le «boucher de Lyon», demeure l'un des plus marquants de l'histoire judiciaire française. En juillet 1987, la justice se prononçait pour la première fois sur un crime contre l'humanité, condamnant Klaus Barbie, chef de la Gestapo lyonnaise durant la Seconde Guerre mondiale, à la réclusion criminelle à perpétuité.

Au terme de huit semaines de procès devant la cour d'assises du Rhône, l'homme de 73 ans était reconnu coupable d'avoir organisé la déportation de centaines de juifs, notamment celle des 44 enfants du pensionnat d'Izieu (Ain) le 6 avril 1944.

Impact dans le monde entier

Les débats, filmés pour les archives, et suivis par les médias du monde entier, s'étaient déroulés dans la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon, spécialement aménagée pour accueillir plus de 700 personnes, journalistes, victimes et avocats mobilisés pour l'occasion.

Près de 90 rescapés des camps de concentration avaient témoigné au procès, notamment des femmes juives ou résistantes, décrivant les actes de torture subis avant leur déportation.

Les débats avaient permis de mieux définir la notion de crime contre l'humanité, imprescriptible depuis la loi du 26 décembre 1964, contrairement aux crimes de guerre.

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