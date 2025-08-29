Une célèbre milliardaire suisse est décédée

Esther Grether est décédée à l'âge de 89 ans. Considérée comme l'une des premières entrepreneuses de Suisse, la milliardaire, propriétaire du groupe bâlois Doetsch Grether, était une importante actionnaire de Swatch Group et collectionneuse d'art.

Esther Grether, photographiée le 30 mai 2009, lors de l'exposition "Giacometti" à la Fondation Beyeler (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Esther Grether s'est paisiblement endormie, a fait savoir vendredi sa famille. Ces dernières années, la milliardaire, qui détenait notamment une participation de 3,76% dans le numéro un mondial de l'horlogerie, vivait retirée dans sa maison bâloise. Mme Grether avait d'ailleurs siégé au conseil d'administration de Swatch Group dès 1986 et jusqu'en 2014.

Suite au décès de son mari Hans Grether, peu avant ses 64 ans, Esther Grether, avait pris en 1975 la direction de l'entreprise familiale Doetsch Grether en tant qu'administratrice-déléguée, faisant alors figure d'exception dans le monde économique de l'époque. Elle avait entamé sa carrière dans la firme rhénane en tant que secrétaire et avait ensuite épousé son patron.

Des pastilles aux préservatifs

Le groupe Doetsch Grether, dont les origines remontent à la fondation en 1899 d'une pharmacie à Bâle, contrôle plusieurs marques connues dans le secteur de la santé et du bien-être, comme les pastilles Grether's et Neo Angin ainsi que les préservatifs Ceylor. Après l'ouverture de leur pharmacie, Richard et Oscar Grether ont rapidement étendu leur activité au commerce de gros de produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Le premier produit maison du groupe, la crème pour le bain Fenjal, a été lancé en 1962, sous la direction de Hans Grether, lequel avait pris la tête de l'entreprise en 1947 suite au décès prématuré de son père. La distribution à l'étranger de Fenjal dès 1963 – cédée en 2015 – marque alors le développement des activités de la firme rhénane à l'international.

Mère de deux enfants, Mme Grether a dirigé l'entreprise durant plusieurs décennies, avant de se retirer progressivement de l'opérationnel dès 2014. Mais l'entreprise est restée en mains familiales. Selon le magazine économique Forbes, le patrimoine d'Esther Grether culminerait à près de 1,8 milliard de francs. L'entrepreneuse s'est aussi fait un nom dans l'art, sa collection privée figurant au rang des plus importantes du vingtième siècle.

Cette dernière, dont des parties ont été exposées à plusieurs reprises au Kunstmuseum de Bâle, la dernière fois en 2019, comprend notamment des oeuvres Pablo Picasso, Paul Cézanne, Salvador Dali et un triptyque de Francis Bacon. La collection privée de Mme Grether compterait pas moins de 600 oeuvres.