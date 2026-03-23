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Carnet noir «Le monde de la bande dessinée vient de perdre un immense auteur»

ATS

23.3.2026 - 13:46

L'auteur belge de BD Hermann, pilier du journal Tintin et de la BD franco-belge, est décédé dimanche à 88 ans, a annoncé lundi la maison d'édition Le Lombard.

Né le 17 juillet 1938 à Bévercé, près de Liège (Belgique), Hermann Huppen, dit Hermann, est considéré comme l'un des plus grands dessinateurs réalistes de la BD franco-belge avec ses 120 albums publiés en 60 ans.
Né le 17 juillet 1938 à Bévercé, près de Liège (Belgique), Hermann Huppen, dit Hermann, est considéré comme l'un des plus grands dessinateurs réalistes de la BD franco-belge avec ses 120 albums publiés en 60 ans.
Imago

Keystone-SDA

23.03.2026, 13:46

«Le monde de la bande dessinée et tous les amoureux du 9e art viennent de perdre un immense auteur», a réagi Le Lombard dans un communiqué, en précisant qu'il était décédé à Bruxelles après avoir été hospitalisé pour un cancer.

Né le 17 juillet 1938 à Bévercé, près de Liège (Belgique), Hermann Huppen, dit Hermann, est considéré comme l'un des plus grands dessinateurs réalistes de la BD franco-belge avec ses 120 albums publiés en 60 ans. Il était un «créateur insatiable», «passionné et imposant», selon la maison d'édition.

Hermann a abordé une multitude de genres, allant du western ("Comanche"), au récit d'anticipation ("Jeremiah"), en passant par la saga médiévale ("Les Tours de Bois-Maury") ou le fantastique ("Abominable"). Il a reçu en 2016 le Grand Prix de la Ville d'Angoulême pour l'ensemble de son oeuvre.

Le dessinateur a travaillé notamment pour les éditions Glénat, Dupuis et Le Lombard, et a co-signé plusieurs albums avec son fils, Yves H., scénariste.

«Approche plus réaliste»

Inspiré au départ par des artistes comme Jijé, Jean Giraud (alias Moebius) et Greg, Hermann a développé son propre style et a influencé à son tour des générations de dessinateurs.

Il a proposé «une approche plus réaliste et surtout plus adulte de la BD, à une époque où celle-ci était encore essentiellement destinée aux jeunes lecteurs», souligne Le Lombard. C'est notamment le cas avec la série «Jeremiah», débutée à la fin des années 1970 et qui compte 42 albums, dont le dernier est sorti en 2025.

A partir des années 1990, Hermann a publié plusieurs récits complets, comme «Sarajevo Tango» ou «Afrika», avant de se lancer dans une dernière série, «Duke», un western développé sur sept tomes. Son ultime album, réalisé avec son fils, «Cartagena», doit paraître le 30 avril.

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