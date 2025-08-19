Un amateur de wingsuit a trouvé la mort lundi au pied de l'Eiger, dans l'Oberland bernois. L'homme, un ressortissant américain de 58 ans, avait sauté d'un hélicoptère avec trois autres personnes près du sommet de l'Eiger, sur le territoire de la commune de Grindelwald.

Décès lors d'un vol en wingsuit à Grindelwald (archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

L'adepte de ce sport extrême a d'abord volé avec sa combinaison de wingsuit avant de heurter des arbres et de s'écraser au sol. Il est décédé sur les lieux de sa chute, indique mardi la police cantonale bernoise. L'enquête a été confiée au Ministère public de la Confédération.