Accident Décès d'un base-jumper dans l'Oberland bernois

ATS

3.12.2025 - 15:43

Un base-jumper porté disparu à Lauterbrunnen, dans l'Oberland bernois, a été retrouvé sans vie lors d’une opération de recherche mardi matin. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public de la Confédération.

Le corps du malheureux pu être localisé en contrebas de la plateforme de départ baptisé «High Ultimate». (image d'illustration)
A l'annonce de la disparition lundi de cet adepte des sports extrêmes, une vaste opération de recherche avait immédiatement été engagée. Lors d’un vol de reconnaissance, le corps du base-jumper a finalement pu être localisé en contrebas de la plateforme de départ baptisé «High Ultimate». Une identification formelle n’a pas encore eu lieu.

L'intervention a mobilisé divers services de la police cantonale bernoise, un hélicoptère d’Air-Glaciers et des spécialistes du Secours Alpin Suisse.

