Un base-jumper porté disparu à Lauterbrunnen, dans l'Oberland bernois, a été retrouvé sans vie lors d’une opération de recherche mardi matin. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public de la Confédération.

Le corps du malheureux pu être localisé en contrebas de la plateforme de départ baptisé «High Ultimate». (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A l'annonce de la disparition lundi de cet adepte des sports extrêmes, une vaste opération de recherche avait immédiatement été engagée. Lors d’un vol de reconnaissance, le corps du base-jumper a finalement pu être localisé en contrebas de la plateforme de départ baptisé «High Ultimate». Une identification formelle n’a pas encore eu lieu.

L'intervention a mobilisé divers services de la police cantonale bernoise, un hélicoptère d’Air-Glaciers et des spécialistes du Secours Alpin Suisse.