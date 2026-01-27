  1. Clients Privés
Il fait courir un élève cardiaque Décès d'un collégien dispensé de sport: décision mardi pour le prof

ATS

27.1.2026 - 04:50

Un professeur d'éducation physique saura mardi s'il est condamné pour «homicide involontaire» suite au décès d'un de ses élèves, qui a participé à une séance d'endurance malgré une dispense de sport pour problème cardiaque.

Le jeune Baptiste, qui allait avoir 13 ans et souffrait depuis sa petite enfance d'un problème d'hypertrophie du myocarde, avait été pris d'un malaise le 1er décembre 2020 lors d'une épreuve d'endurance en course à pied dans son collège de Bons-en-Chablais. (image d'illustration)
Le jeune Baptiste, qui allait avoir 13 ans et souffrait depuis sa petite enfance d'un problème d'hypertrophie du myocarde, avait été pris d'un malaise le 1er décembre 2020 lors d'une épreuve d'endurance en course à pied dans son collège de Bons-en-Chablais. (image d'illustration)
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

27.01.2026, 04:50

27.01.2026, 07:05

Le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, rendra sa décision dans la matinée.

Le procureur, lors du procès le 25 novembre, avait dénoncé une faute «caractérisée» du prévenu et requis une peine de deux ans de prison avec sursis.

Le jeune Baptiste, qui allait avoir 13 ans et souffrait depuis sa petite enfance d'un problème d'hypertrophie du myocarde, avait été pris d'un malaise le 1er décembre 2020 lors d'une épreuve d'endurance en course à pied dans son collège de Bons-en-Chablais. Il était décédé le lendemain à l'hôpital de Genève où il avait été évacué.

L'enquête avait établi que l'adolescent, comme tous les élèves dispensés de sport pour raison médicale, avait pour obligation d'assister au cours -en tenue de sport- et de participer à des tâches «annexes» comme le chronométrage. Mais il s'était écroulé alors qu'il effectuait des tours de piste en courant avec ses camarades.

L'enseignant quinqagénaire avait affirmé à la barre avoir été informé «entre deux portes» par son élève qu'il avait un «problème cardiaque» mais avoir ignoré qu'il était en possession d'une dispense de sport. Il avait également regretté de devoir «assumer tout seul ce drame», sans la communauté éducative à ses côtés.

En outre, l'adolescent avait manifesté l'envie de participer et n'avait donné «aucun signe avant-coureur» de faiblesse, a-t-il assuré.

Les parents de l'enfant, Xavier Ledoux et Mélanie Jacques, avaient pour leur part insisté sur le fait que l'établissement scolaire avait été dès l'année précédente et à plusieurs reprises informé des problèmes de santé de leur enfant.

Malgré son désir de courir, Baptiste n'aurait jamais dû y être autorisé, avait lancé sa mère: «C'est un enfant, en face c'est l'adulte qui doit dire non».

