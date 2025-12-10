  1. Clients Privés
Lausanne Décès d'un détenu dans la zone carcérale de l'Hôtel de Police: enquête ouverte

ATS

10.12.2025 - 16:24

Un homme détenu dans la zone carcérale de l'Hôtel de Police de Lausanne est décédé au CHUV dans la nuit de mardi à mercredi. Il y avait été transféré dans un état grave le 3 novembre. Une instruction pénale a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.

Un homme détenu à l'Hôtel de police de Lausanne est décédé au CHUV dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir passé plus d'un mois aux soins intensifs de l'hôpital. (image d'illustration)
Un homme détenu à l'Hôtel de police de Lausanne est décédé au CHUV dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir passé plus d'un mois aux soins intensifs de l'hôpital. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 16:24

10.12.2025, 16:28

L'homme de 40 ans, de nationalité algérienne et sans domicile connu en Suisse, avait été transféré début novembre au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), avec un pronostic vital engagé. Un gardien «aurait remarqué à 12h15 qu'il respirait dans sa cellule de manière anormale», explique le Ministère public mercredi dans un communiqué.

Placé aux soins intensifs depuis lors, son décès a été constaté mardi à 22h25. L'homme était détenu dans la zone carcérale de l'Hôtel de Police depuis la nuit du 18 au 19 octobre dernier, suite à un cambriolage d'un garage à St-Prex (VD).

«Les premiers examens externes réalisés durant le séjour hospitalier du prévenu n’ont révélé aucun signe de violence», précise le Ministère public. L’autopsie du corps du défunt a été ordonnée.

