  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Canton de Berne Un enfant meurt dans l'incendie d'un immeuble à Oberbipp

ATS

10.11.2025 - 11:20

Un enfant est décédé et deux autres personnes ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble locatif dans la nuit de dimanche à lundi à Oberbipp, dans le canton de Berne. Plusieurs locataires ont été examinés sur place en raison d’une suspicion d’intoxication par la fumée. Le bâtiment est désormais inhabitable.

Dix-sept personnes qui se trouvaient dans l’immeuble au moment du déclenchement de l’incendie ont dû être évacuées (photo d’illustration).
Dix-sept personnes qui se trouvaient dans l’immeuble au moment du déclenchement de l’incendie ont dû être évacuées (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.11.2025, 11:20

Le toit de l'immeuble était entièrement la proie des flammes à l'arrivée des secours. La soixantaine de pompiers sont parvenus à éteindre le feu après plusieurs heures d’intervention, ont indiqué lundi le Ministère public régional et la police cantonale bernoise.

Tournage illégal. 70 pompiers mobilisés, un immeuble évacué : comment un clip a viré au drame à Lyon ?

Tournage illégal70 pompiers mobilisés, un immeuble évacué : comment un clip a viré au drame à Lyon ?

Dix-sept personnes qui se trouvaient dans l’immeuble au moment du déclenchement de l’incendie ont dû être évacuées. Par mesure de précaution, trois habitations voisines ont été évacuées. L’immeuble a subi d’importants dégâts et n’est plus habitable pour le moment. Des solutions de relogement ont été trouvées avec la commune.

Les plus lus

La justice française ordonne la remise en liberté de Nicolas Sarkozy
La police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos
Le maquillage comme «peinture de guerre» : les femmes MAGA à visage découvert
Charles Leclerc et Lewis Hamilton recadrés par le boss de Ferrari
Iman Beney brille encore de mille feux avec Manchester City
«C’est dur, très dur» : Sarkozy évoque le «cauchemar» de la prison