Un enfant est décédé et deux autres personnes ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble locatif dans la nuit de dimanche à lundi à Oberbipp, dans le canton de Berne. Plusieurs locataires ont été examinés sur place en raison d’une suspicion d’intoxication par la fumée. Le bâtiment est désormais inhabitable.

Dix-sept personnes qui se trouvaient dans l’immeuble au moment du déclenchement de l’incendie ont dû être évacuées (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le toit de l'immeuble était entièrement la proie des flammes à l'arrivée des secours. La soixantaine de pompiers sont parvenus à éteindre le feu après plusieurs heures d’intervention, ont indiqué lundi le Ministère public régional et la police cantonale bernoise.

Dix-sept personnes qui se trouvaient dans l’immeuble au moment du déclenchement de l’incendie ont dû être évacuées. Par mesure de précaution, trois habitations voisines ont été évacuées. L’immeuble a subi d’importants dégâts et n’est plus habitable pour le moment. Des solutions de relogement ont été trouvées avec la commune.