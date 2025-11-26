  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Enquête en cours Accident mortel à Genève: choc frontal entre deux vélos

ATS

26.11.2025 - 12:37

A Genève, un homme né en 1974 est décédé des suites d'une collision frontale avec un cycliste, alors qu'il conduisait un vélo électrique sur la route de Chancy. L'accident a eu lieu le 17 novembre, le quinquagénaire est décédé deux jours plus tard. C'est le septième accident mortel sur les routes genevoises en 2025.

Un homme est décédé des suites d'une collision frontale avec un autre cycliste le 17 novembre, c'est le septième décès de la route en 2025 (image d'illustration).
Un homme est décédé des suites d'une collision frontale avec un autre cycliste le 17 novembre, c'est le septième décès de la route en 2025 (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.11.2025, 12:37

26.11.2025, 14:28

Lors de la collision, peu avant 08h45, les deux cyclistes ont chuté de leurs véhicules. En tombant, le conducteur du vélo électrique a heurté avec son casque le flanc d'une voiture circulant normalement, a indiqué la police cantonale dans un communiqué mercredi.

Son pronostic vital engagé, il a été héliporté aux Hôpitaux de Genève.

Le jeune cycliste a été légèrement blessé. Le conducteur du vélo électrique est décédé des suites de ses blessures le 19 novembre. La Brigade routière et accidents mène une enquête pour déterminer les circonstances de l'évènement.

Les plus lus

Rebecca Ruiz: cette décision est «la seule responsable pour moi»
Cotisations relevées et fin de la limite d’âge. Ce que prévoit la réforme
La ministre vaudoise de la santé Rebecca Ruiz démissionne