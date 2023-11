A Genève, le scootériste de 54 ans qui a été grièvement blessé dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région chênoise est mort samedi. Il s'agit du onzième décès sur les routes du canton depuis le début de l'année. La police recherche les éventuels témoins.

L'homme est parti une première fois en embardée vers 01h00 vendredi à Chêne-Bougeries, s'est relevé et a à nouveau chuté quelques kilomètres plus loin, au chemin des Mésanges, à Thônex, a rappelé mercredi la police genevoise. Il a été pris en charge par les secours vers 01h15 et emmené à l'hôpital. Il était alors conscient et n'avait pas de blessures apparentes.

Son état s'est toutefois dégradé vendredi vers 04h00 en raison de blessures internes. Il est décédé samedi.

za, ats