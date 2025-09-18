A Genève, une quadragénaire est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi suite à un accident avec son vélo à assistance électrique, qui s'était produit deux semaines plus tôt sur le quai de Cologny. Elle avait chuté après avoir perdu la maîtrise de son vélo.

Une femme née en 1979 est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi des suites de ses blessures après un accident à vélo électrique sur le quai de Cologny (illustration). ATS

L'accident a eu lieu le mercredi 3 septembre peu après 8h00, indique jeudi la police cantonale. La cycliste roulait en direction de la ville quand elle a chuté lors d’une manoeuvre de dépassement peu avant la Tour Carrée.

Grièvement blessée, elle avait été conduite à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Il s'agit du sixième décès sur les routes genevoises en 2025.