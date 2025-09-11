  1. Clients Privés
Héliportée au CHUV Décès d'une octogénaire renversée par une voiture dimanche à Apples

ATS

11.9.2025 - 08:25

Une femme de 84 ans, renversée dimanche par une voiture à Apples (VD), a succombé à ses blessures, annonce jeudi la police cantonale vaudoise. Elle avait été héliportée au CHUV à Lausanne à la suite de l'accident.

L'accident s'était produit en fin de journée dimanche sur le parking extérieur de la Fondation Commandant Baud. (image d'illustration)
L'accident s'était produit en fin de journée dimanche sur le parking extérieur de la Fondation Commandant Baud. (image d'illustration)
sda

Keystone-SDA

11.09.2025, 08:25

L'accident s'était produit en fin de journée dimanche sur le parking extérieur de la Fondation Commandant Baud. Le conducteur d'une voiture, âgé de 78 ans, avait reculé et heurté l'octogénaire qu’il venait de déposer.

Grièvement blessée, la victime avait reçu les premiers soins sur place, avant d’être héliportée au CHUV.

