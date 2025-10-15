  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Oberland bernois Une randonneuse portée disparue retrouvée sans vie

ATS

15.10.2025 - 17:01

Une femme portée disparue après une randonnée dans la région du Brienzer Rothorn, dans l'Oberland bernois, a été retrouvée sans vie mardi lors d’une opération de recherche à laquelle a participé un hélicoptère de la Rega. La police privilégie la thèse de l’accident.

La malheureuse a été retrouvée sans vie mardi lors d’une opération de recherche à laquelle a participé un hélicoptère de la Rega. La police privilégie la thèse de l’accident.
La malheureuse a été retrouvée sans vie mardi lors d’une opération de recherche à laquelle a participé un hélicoptère de la Rega. La police privilégie la thèse de l’accident.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.10.2025, 17:01

La randonneuse avait entrepris lundi une marche depuis le Brienzer Rothorn en direction de Brienz (BE). Pour des raisons à déterminer, elle a fait une chute mortelle lors de la descente dans la région du Gwandwald.

L'identification formelle de la victime n’a pas encore eu lieu, ont indiqué mercredi la police cantonale et le Ministère public régional.

Les plus lus

Les USA veulent détruire pour 10 milliards de biens humanitaires
Changement de ville : la FIFA prête à courber l’échine face à Trump
Inéligibilité immédiate: le recours de Marine Le Pen rejeté
«Finir là-dessus, avec Roger Federer, je n'ai pas les mots...»
Un cadeau insolite pour le pape Léon, «ravi»!
Les organisateurs pointent la «brutalité sans commune mesure» de la police