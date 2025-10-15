Une femme portée disparue après une randonnée dans la région du Brienzer Rothorn, dans l'Oberland bernois, a été retrouvée sans vie mardi lors d’une opération de recherche à laquelle a participé un hélicoptère de la Rega. La police privilégie la thèse de l’accident.

Keystone-SDA ATS

La randonneuse avait entrepris lundi une marche depuis le Brienzer Rothorn en direction de Brienz (BE). Pour des raisons à déterminer, elle a fait une chute mortelle lors de la descente dans la région du Gwandwald.

L'identification formelle de la victime n’a pas encore eu lieu, ont indiqué mercredi la police cantonale et le Ministère public régional.