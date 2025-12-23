  1. Clients Privés
Le mystère demeure La retraitée retrouvée blessée sur un trottoir à Zurich est morte

ATS

23.12.2025 - 12:39

Une retraitée qui avait été retrouvée gravement blessée fin novembre sur le trottoir en ville de Zurich est décédée à l'hôpital. Les circonstances de l'incident ne sont toujours pas élucidées.

Polizisten sperren ein Bereich anlaesslich einer Schlaegerei an der Neugasse in Zuerich, aufgenommen am Montag, 8. April 2024. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Polizisten sperren ein Bereich anlaesslich einer Schlaegerei an der Neugasse in Zuerich, aufgenommen am Montag, 8. April 2024. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.12.2025, 12:39

La police municipale de Zurich avait communiqué le 27 novembre qu’une femme âgée avait été retrouvée avec des blessures graves dans le 12e arrondissement et transportée à l’hôpital. La malheureuse y est décédée samedi dernier, annonce mardi la police.

Les circonstances exactes de la blessure et la cause du décès font toujours l'objet d'une enquête. La police n'excluait pas une collision avec un véhicule et avait lancé un appel à témoins.

