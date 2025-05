Daniel Bilalian, ex-présentateur des journaux télévisés d'Antenne 2 puis France 2, est décédé mercredi à 78 ans des suites d'une maladie, a annoncé jeudi sa famille à l'AFP.

Figure de l'audiovisuel bien connue des téléspectateurs pendant plus de 40 ans, il avait aussi été patron du service des sports de France Télévisions. Il avait pris sa retraite à l'automne 2016, à presque 70 ans, et avait depuis disparu des écrans.

Le journaliste a été successivement grand reporter, présentateur et rédacteur en chef des journaux de 13h00 et de 20h00, et a également produit les magazines «Star à la barre» et «Mardi soir».