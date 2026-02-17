  1. Clients Privés
Carnet noir Décès de l'auteur-compositeur Billy Steinberg, parolier de Madonna

ATS

17.2.2026 - 08:35

L'auteur-compositeur américain Billy Steinberg, l'un des auteurs les plus prolifiques des années 1980 et 1990, est mort lundi à 75 ans, ont rapporté les médias américains. Il avait notamment le parolier de «Like a Virgin» de Madonna et «True Colors» de Cindy Lauper.

Billy Steinberg avait écrit les paroles du tube "Like a Virgin" de Madonna (archives).
Billy Steinberg avait écrit les paroles du tube "Like a Virgin" de Madonna (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 08:35

17.02.2026, 08:42

Billy Steinber est décédé en Californie des suites d'un long combat contre le cancer, a indiqué son avocate, Laurie Soriano, au magazine Variety.

Outre Madonna et Cindy Lauper, il avait écrit notamment pour Whitney Houston ("So Emotional") ou les Pretenders ("I'll Stand by You") au côté du compositeur Tom Kelly. Il avait également écrit pour Céline Dion. Steinberg a reçu un Grammy Award en 1996 pour son travail sur l'album «Falling Into You» de la Québécoise, élu album de l'année.

Il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2011. «Nombre de ses chansons sont devenues des classiques intemporels et continuent d'inspirer de nombreux artistes de renom», estimait cette institution dédiée aux auteurs-compositeurs, lors de son intronisation.

