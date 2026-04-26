Raghu Rai, le maître indien de la photographie acclamé dans le monde entier, est décédé dimanche à l'âge de 83 ans, a annoncé sa famille. Son travail a permis de documenter la complexité du paysage social et politique de l'Inde depuis les années 1950.

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Ingénieur en construction de formation, M. Rai, né dans un village du Pendjab pakistanais avant la partition du sous-continent indien, est devenu par la suite un photographe emblématique, documentant la vie sociale et politique complexe de l'Inde.

Parmi ses oeuvres les plus connues figurent sa documentation de la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971 et de la pire catastrophe industrielle de l'Inde, une fuite de gaz survenue à Bhopal en 1984 qui a fait environ 25'000 morts.

Raghu Rai a remporté le tout premier Prix de photographie de l'Académie des beaux-arts et, en 1972, il a reçu le Padma Shri, l'une des plus hautes distinctions civiles de l'Inde, pour la qualité exceptionnelle de son travail.

«Aux yeux du monde, il était un maître incomparable de la photographie, le visionnaire qui a capturé le coeur et l'âme palpitants de l'Inde», a rendu hommage le politicien Shashi Tharoor, un membre du Parlement indien.

«Il ne faisait pas que prendre des photos, il préservait la mémoire de notre nation», a affirmé Rahul Gandhi, chef de l'opposition en Inde.

«C'est avec une profonde tristesse que nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre bien-aimé», a écrit la famille de M. Rai dans un communiqué.

Protégé de Henri Cartier-Bresson

Connu pour ses portraits de l'élite politique et sociale de l'Inde mais aussi pour sa manière tout aussi vive de photographier sa culture et les masses, M. Rai a publié des dizaines de livres de photographies, notamment sur le Taj Mahal, ce monument emblématique dédié à l'amour.

Des portraits intimistes de Mère Teresa tiennent également une place particulière dans son travail.

M. Rai était membre de Magnum Photos, coopérative new-yorkaise prestigieuse au sein de laquelle il avait été introduit par le français Henri Cartier-Bresson, connu dans le monde entier pour ses photographies de rue emblématiques.

Selon le journal Indian Express, M. Rai a découvert la photographie il y a six décennies grâce à son frère, lui-même photographe, et a publié sa première image: un âne regardant droit dans son objectif, dans The Times de Londres.

Raghu Rai s'est ensuite tourné vers le photojournalisme, travaillant avec certains des plus grands médias de son époque durant les années 1960 et 1970, avant de se lancer en solo dans sa quête de représenter la complexité de son vaste pays.

Raghu Rai a travaillé toute sa vie en Inde et a un jour déclaré: «Je ne peux jamais être fidèle à mes expériences sans un appareil photo.»