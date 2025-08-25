  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Décès de Shlomo Graber l'un des derniers survivants de l'Holocauste

ATS

25.8.2025 - 10:11

L'artiste Shlomo Graber, survivant de l'Holocauste, est décédé dimanche à l'âge de 99 ans. La communauté juive de Bâle a confirmé l'information à l'agence de presse Keystone-ATS. Il était l'un des derniers témoins de la Shoah en Suisse.

L'artiste et survivant de l'Holocauste Shlomo Graber (1926-2025) (archives).
L'artiste et survivant de l'Holocauste Shlomo Graber (1926-2025) (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.08.2025, 10:11

25.08.2025, 10:14

Shlomo Graber est né en 1926 à Majdan, en Tchécoslovaquie, un territoire devenu ukrainien. Il a grandi en Hongrie. En 1944, il a été déporté au camp de concentration d'Auschwitz. Plus tard, les nazis l'ont déporté à Fünfteichen et Görlitz.

Il survécut à une marche de la mort avant que le camp ne soit libéré par l'Armée rouge en 1945. A l'exception de lui-même et de son père, tous les membres de sa famille ont été tués par les nazis, comme l'écrit Shlomo Graber dans son autobiographie «Dreimal dem Tod entkommen» (Trois fois échappé à la mort).

Après la guerre, il émigra en Israël et travailla dans une entreprise d'électronique. A partir de 1989, Bâle devint sa ville d'adoption. Jusqu'à peu avant sa mort, il dirigeait avec sa compagne la «Galerie Spalentor». Dans l'atelier qui s'y trouvait, il travaillait comme peintre et auteur de livres. Il a toujours entretenu la mémoire de la Shoah, notamment en donnant des conférences dans les écoles.

Les plus lus

Poubelles en feu et tirs de mortiers sur la police à Lausanne
Les mémoires d'une plaignante vont bientôt sortir
US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !
La mort d'une reine et des photos qui ont fait le tour du monde
Le trafic de chiots sur les réseaux sociaux explose