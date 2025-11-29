  1. Clients Privés
Carnet noir Décès de Tom Stoppard, dramaturge du paradoxe

ATS

29.11.2025 - 19:19

Couronné pour le scénario de «Shakespeare in Love», et son seul film «Rosencrantz et Guildenstern sont morts», Lion d'or à Venise en 1990, Tom Stoppard, décédé à l'âge de 88 ans, était l'un des plus fameux dramaturges britanniques.

Tom Stoppard était l'auteur de plus de trente pièces (archives).
Tom Stoppard était l'auteur de plus de trente pièces (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 19:19

29.11.2025, 19:36

Le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. «Tom Stoppard était mon dramaturge préféré», a-t-il publié sur X. «Il nous laisse un corpus majestueux d'oeuvres intellectuelles et amusantes. Il me manquera toujours».

Auteur de plus de trente pièces, sa dernière, «Leopoldstadt», qui retrace le parcours d'une famille juive aisée installée à Vienne au destin bouleversé par le nazisme et la Shoah, avait remporté en 2023 quatre Tony Awards (récompenses du théâtre américaines), dont celui de la meilleure pièce.

Cette nouvelle consécration avait également été celle d'une de ses oeuvres les plus personnelles, lui dont les quatre grands-parents ont été tués dans les camps nazis.

Carnet noir. Le meneur d’un célèbre groupe de rock a rendu son dernier souffle

Carnet noirLe meneur d’un célèbre groupe de rock a rendu son dernier souffle

Il avait auparavant remporté quatre Tony Awards (pour ses pièces «Rosencratz et Guildenstern sont morts» (1968), «Travesties» (1976), «The Real Thing» (1984) et «The Coast of Utopia» (2007), ainsi qu'un Oscar du meilleur scénario pour «Shakespeare in Love"(1998).

«Nous nous souviendrons de lui pour ses oeuvres, leur éclat et leur humanité, ainsi que pour son esprit, son irrévérence, sa générosité d'âme et son amour profond de la langue anglaise», a déclaré samedi l'agence d'artistes United Agents, en annonçant son décès à son domicile dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Couronné meilleur dramaturge vivant lors des prestigieuses Evening Standard Theater Awards en 2014, il était «très drôle aux dépens de personne», selon le réalisateur américain Mike Nichols avec qui il avait collaboré à Broadway pour la pièce «The Real Thing».

«Je veux prouver qu'on peut traiter de sujets sérieux en lançant une tarte à la crème sur scène pendant des heures», affirmait-il.

Tchécoslovaquie, Singapour, Inde

Ce pince-sans-rire au menton saillant et aux éternels cheveux en bataille traitait du totalitarisme ou de la philosophie avec un humour rusé, dans un habile mélange de vaudeville et de répliques spirituelles.

Né en Tchécoslovaquie en 1937 dans une famille juive contrainte à l'exil par l'avancée nazie, Tom Stoppard arrive en Angleterre à la fin de la guerre, après avoir vécu à Singapour et en Inde.

Il quitte l'école à 17 ans et après une brève carrière de journaliste à Bristol, se fait connaître dès 1967 grâce à «Rosencrantz et Guildenstern sont morts», une pièce absurde mettant en scène deux personnages tirés d'Hamlet.

Victime d'Epstein. «Je vous supplie de publier ces documents une bonne fois pour toutes»

Victime d'Epstein«Je vous supplie de publier ces documents une bonne fois pour toutes»

Il écrit également des pièces pour la radio, la télévision et le cinéma avec les scénarios de «Brazil» de Terry Gilliam en 1985, «L'Empire du Soleil» de Steven Spielberg en 1987 et «Anna Karénine» de Joe Wright en 2012. Il participe également à l'écriture des scénarios d'"Indiana Jones et la dernière croisade» et «Star Wars, épisode 3».

Dans les années 70, il prend la défense de dissidents de l'Union soviétique, un sujet qu'il aborde dans «Every Boy Deserves Favour» (1977).

En 1990, il porte à l'écran sa pièce «Rosencrantz et Guildenstern sont morts» incarnée par Gary Oldmann et Tim Roth et remporte le Lion d'or à la Mostra de Venise.

Régulièrement objet de l'attention des tabloïds britanniques pour sa vie amoureuse trépidante, Tom Stoppard, père de quatre fils, avait épousé à 76 ans sa troisième femme, l'héritière Sabrina Guinness.

