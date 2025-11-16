  1. Clients Privés
Carnet noir Xavier Emmanuelli, cofondateur de Médecins sans frontières, est décédé

ATS

16.11.2025 - 22:02

Médecin des exclus et pionnier de l'action humanitaire, Xavier Emmanuelli, qui a cofondé Médecins sans frontières avant d'inventer le Samu social, une ONG d'assistance aux personnes sans-abri, est décédé dimanche à l'âge de 87 ans.

The "SAMU Social de Paris" emergency service president and founder Xavier Emmanuelli (R) speaks after signing a cooperation agreement with the director of the Department of social protection at the Moscow town hall, Vladimir Petrossian, in Moscow, on March 29, 2011. The "SAMU Social de Paris" will assist in the training of Russian social workers who take care of homeless people in the Russian capital and fight against their social exclusion, the agreement said. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)
AFP

Keystone-SDA

16.11.2025, 22:02

«Avec lui disparaît un grand humaniste de notre République», a salué le président Emmanuel Macron sur le réseau social X. Ce médecin anesthésiste-réanimateur de formation «est mort comme il a vécu, avec des semelles de vent», a écrit sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le Samu social international, dont Xavier Emmanuelli était toujours président d'honneur, a rendu hommage «à cette personnalité exceptionnelle pour son engagement sans faille au sein de l'association qu'il a présidée pendant plus de 25 ans et dont il a porté toutes les batailles».

Aide humanitaire. MSF relance ses activités de sauvetage en mer Méditerranée

Aide humanitaireMSF relance ses activités de sauvetage en mer Méditerranée

Xavier Emmanuelli «a eu un malaise, probablement cardiaque» et sa vie «s'est arrêtée brutalement», a précisé à l'AFP le président du Samu social international, Jacques Carles.

Il avait fondé en 1993 le Samu social de Paris qui vient, entre autres, en aide aux personnes sans-abri et en grande précarité et les oriente vers un lieu d'hébergement via le numéro d'urgence 115. Avant de créer le Samu social international en 1998.

«Ça me dérange»

«Ça me faisait chier de voir que les gens sont à l'abandon, que ça fait partie du mobilier urbain et que c'est seulement en hiver qu'on s'en rappelle. Ça me dérange. Comme médecin, je suis assez bouleversé», expliquait-il à propos de la création du Samu social.

Pour dénoncer une réduction drastique de financement public, il avait claqué la porte de l'organisation parisienne en 2011, tout en restant au Samu social international.

Xavier Emmanuelli a «marqué l'histoire de la solidarité dans le monde», a souligné l'association. «Aujourd'hui du Caire à Lima, de Bucarest à Dakar, ce sont plus d'une quinzaine de Samu sociaux qui viennent en aide aux adultes sans abri, aux enfants des rues, aux réfugiés et déplacés, à tous ceux vivant dans une grande précarité».

Proche-Orient. La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Proche-OrientLa Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

D'origine corse, né à Paris le 23 août 1938, Xavier Emmanuelli était le fils d'un instituteur devenu médecin généraliste et d'une institutrice, tous deux résistants, distingués comme «Justes parmi les nations» après avoir caché des juifs pendant la guerre.

Anticolonialiste, dessinateur occasionnel pour le magazine Hara-Kiri, il avait cofondé en 1971 Médecins sans frontières, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1999: «C'est mon histoire d'amour, vraiment», racontait-il dans un sourire attendri.

«Une certaine idée de la solidarité»

C'est lors de consultations dans un centre d'aide aux sans-abris à Nanterre qu'il avait eu l'idée d'appliquer aux problèmes sociaux les méthodes de l'urgence médicale. «J'ai regardé, cliniquement, ce que cela représentait la grande exclusion. Le Samu social vient de là», avait-il expliqué.

Proche-Orient. MSF invite Cassis à venir discuter avec elle de la bande de Gaza

Proche-OrientMSF invite Cassis à venir discuter avec elle de la bande de Gaza

Jacques Chirac, alors maire de Paris, l'avait aidé à créer fin 1993 les premières équipes mobiles du Samu social, chargées d'"aller à la rencontre» des sans-abris. Avec l'arrivée de Jacques Chirac à l'Élysée en 1995, il avait été nommé secrétaire d'État à l'Action humanitaire d'urgence (1995-1997).

Pour autant, «je n'ai épousé ni les idées de droite ni celles de gauche», expliquait en 2011 celui qui fut communiste dans sa jeunesse. Membre du conseil de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et de la commission nationale consultative des droits de l'homme, il avait également présidé le Haut comité au logement des personnes défavorisés de 1997 à 2015, rappelle sa famille.

