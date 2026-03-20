Le «Spielberg du vin» français, célèbre dans le monde entier, est mort à 78 ans

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Le «Spielberg du vin» français, célèbre dans le monde entier, est mort à 78 ans

ATS

20.3.2026 - 19:43

Michel Rolland, oenologue français mondialement réputé et consultant pour des centaines de clients à travers la planète, est décédé à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille vendredi.

Il avait contribué à l'internationalisation des vins de Bordeaux, mais aussi, selon certains, à standardiser leur goût vers des profils boisés et charpentés (archives).
Il avait contribué à l'internationalisation des vins de Bordeaux, mais aussi, selon certains, à standardiser leur goût vers des profils boisés et charpentés (archives).
AFP

Keystone-SDA

20.03.2026, 19:43

Le «gourou du vin», du titre de son livre paru en 2012, est mort d'une crise cardiaque dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué à l'AFP sa fille Marie Rolland, confirmant une information du journal régional Sud Ouest.

Héritier de générations de viticulteurs, Michel Rolland avait étudié à la faculté d'oenologie de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, avant de faire ses premiers pas de consultant au début des années 1970 dans le Bordelais.

Il avait ensuite étendu son activité à l'international, devenant l'incarnation du «flying winemaker», cet oenologue qui parcourt le globe, aux conseils sollicités de la Californie à l'Argentine.

«Spielberg du vin»

Proche du célèbre critique américain Robert Parker, il avait contribué à l'internationalisation des vins de Bordeaux, mais aussi, selon certains, à standardiser leur goût vers des profils boisés et charpentés.

«Parker a changé le paysage vineux mondial par une approche de la dégustation que personne n'avait avant lui. Il a eu l'idée d'un système de notation, critiqué peut-être, mais c'est le seul qui marche», disait Michel Rolland à l'occasion de la sortie du «Gourou du vin», en estimant que Bordeaux «devrait lui ériger une statue ou baptiser une place Robert Parker».

Carnet noir. Chuck Norris, légende des arts martiaux et star d'Hollywood, est mort à 86 ans

Carnet noirChuck Norris, légende des arts martiaux et star d'Hollywood, est mort à 86 ans

Il avait obtenu une stature médiatique internationale après être apparu en 2004 dans le documentaire «Mondovino» de Jonathan Nossiter, pamphlet sur la globalisation du goût et la mondialisation de la production du vin. Le cinéaste-sommelier américain le qualifiait de «corsaire espiègle» et de «Spielberg du vin». En réponse, Michel Rolland qualifiait Jonathan Nossiter de «janséniste altermondialiste».

Les plus lus

«Jésus ne fait pas le poids face à Gengis Khan» : Netanyahu s'attire les foudres des croyants
Comment les Etats-Unis ont sous-estimé la résistance iranienne
Carton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !
Le «Spielberg du vin» français, célèbre dans le monde entier, est mort à 78 ans
Granit Xhaka craque et fond en larmes en évoquant son enfance
Détroit d'Ormuz : qui sont les rares navires qui osent encore passer?