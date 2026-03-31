Le dessinateur britannique Glen Baxter, maître de l'absurde et de l'humour pince-sans-rire, est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé mardi l'agence de communication française Semiose, qui le représentait.

Son travail a notamment été publié par The New Yorker, Vanity Fair ou The Independent (archives). IMAGO/opale.photo

Keystone-SDA ATS

«Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de Glen Baxter, survenu le 29 mars 2026 à Londres, entouré de ses proches», écrit-elle dans un communiqué, évoquant «une maladie» sans plus de détails.

Il était moins connu dans son Royaume-Uni natal qu'en France, où il était érigé en roi du «flegme britannique» et maître de l'absurde. Sa marque de fabrique? Des dessins plutôt rétro, d'une grande précision mais aussi d'un classissime un brin suranné, peuplés de personnages impassibles vivant des situations impossibles et, en regard, un commentaire sentencieusement énoncé et totalement décalé.

Ces derniers ont été publiés dans des grands journaux dont Le Monde en France, et dans de prestigieux magazines tels Vanity Fair ou le New Yorker. Glen Baxter était né le 4 mars 1944 à Leeds (nord de l'Angleterre) où il a étudié les arts graphiques et le design.

Après plusieurs séjours à New York dans les années 1970 où il s'initie à la poésie, il s'établit à Londres. Il a enseigné au grand musée des arts décoratifs de la capitale britannique, le musée Victoria & Albert, de 1967 à 1974.

En 2000, lors d'un entretien à l'AFP il était revenu sur sa passion pour l'univers de l'absurde et du non-sens. «Quand j'étais enfant, je bégayais affreusement et je me souviens qu'un jour, ma mère m'avait envoyé acheter des boutons. Tout au long du chemin, très nerveux, je me suis répété la phrase à prononcer et, arrivé dans la boutique, je l'ai débitée d'une traite parfaitement mais... je m'étais trompé de magasin, j'étais entré dans un magasin de meubles».

«En décalage»

Il avait ajouté s'être très tôt senti «en décalage» avec le monde qui l'entourait.

Glen Baxter laisse une oeuvre mêlant dessin et texte. Le journal britannique The Times rappelle, dans son article nécrologique, que l'artiste était surtout connu pour ses «cartes de voeux». Une exposition-hommage se tiendra du 23 mai au 20 juin 2026 à la galerie Semiose à Paris, a précisé cette agence.