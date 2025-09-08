Lauréat du prix Nobel de médecine en 1975 à l'âge de 37 ans, le biologiste américain David Baltimore, dont la carrière a été ternie par une injuste accusation de fraude, est mort samedi à l'âge de 87 ans, ont annoncé lundi les médias américains.

David Baltimore avait reçu le prix Nobel pour ses travaux sur les rétrovirus. Capture d'écran X

Keystone-SDA ATS

Considéré comme une figure majeure de la biologie moléculaire, David Baltimore avait reçu le prix Nobel pour ses travaux sur les rétrovirus, et notamment sa découverte d'un enzyme virale qui a permis de mieux comprendre le mode d'action du VIH responsable du sida.

Mais la carrière de David Baltimore, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), a été bouleversée, sa réputation anéantie et ses travaux ralentis quand en 1986, il a été mis en cause pour des allégations de fraude scientifique.

Sans être lui-même directement accusé, le professeur avait pris fait et cause pour une de ses collaboratrices d'origine japonaise soupçonnée, à tort, d'avoir falsifié les données d'une expérience d'immunologie scientifique.

A plusieurs reprises, en 1988 et 1989, il devra répondre à des auditions publiques, parfois houleuses, devant une commission du Congrès. Il avait été contraint en 1991 de démissionner de la présidence de l'université Rockefeller de New York, seulement 18 mois après y avoir été nommé.

Ce n'est qu'en 1996 que le professeur Baltimore et sa collaboratrice seront définitivement blanchis. «Je ne pourrai jamais l'oublier», avait-il confié au New York Times en évoquant cette période.