  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

ATS

13.9.2025 - 12:08

Le producteur bernois de musique Rolf Widmer est décédé. Il avait fondé le label Sound Service, spécialisé dans le rock en dialecte alémanique, avec des groupes comme Züri West et Stiller Has ou des chanteurs comme Polo Hofer et Gölä.

Rolf Widmer avait notamment produit les rockeurs alémaniques Polo Hofer (à gauche) et Gölä (ä droite), ici lors d'un concert à Fribourg en 2000 (archives).
Rolf Widmer avait notamment produit les rockeurs alémaniques Polo Hofer (à gauche) et Gölä (ä droite), ici lors d'un concert à Fribourg en 2000 (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.09.2025, 12:08

Le catalogue de Sound System compte aussi plusieurs rappeurs, dont le Vaudois Greis, l'un des rappeurs les plus populaires en Suisse alémanique, ainsi que des disques pour les enfants. Rolf Widmer est décédé en juin déjà des suites d'une maladie, a indiqué son épouse à Keystone-ATS, confirmant une information des journaux alémaniques du groupe Tamedia.

Les plus lus

WhatsApp va complètement changer de look
«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
Première journée entre prouesses et sanglots pour les Suissesses
Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!
Les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe?
Grands, masqués, de noir vêtus, ils ont attaqué un véhicule de transport de valeurs