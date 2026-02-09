  1. Clients Privés
Berne Décès à la prison de Berthoud

ATS

9.2.2026 - 18:09

Un détenu est décédé lundi dans une cellule à la prison régionale de Berthoud. L’intervention de tiers peut être exclue, de même qu’un acte autonome.

La police cantonale bernoise a été informée peu après 6h40 (photo symbolique, archives).
La police cantonale bernoise a été informée peu après 6h40 (photo symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

09.02.2026, 18:09

La police cantonale bernoise a été informée peu après 6h40 d'une urgence médicale dans le pénitencier, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Malgré des mesures de réanimation immédiates, les secours n’ont pas pu sauver l’homme, qui est décédé sur les lieux. Il s’agit d’un ressortissant congolais âgé de 61 ans, domicilié dans le canton de Berne.

