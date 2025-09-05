  1. Clients Privés
Accident Retrouvée inanimée dans le lac de Bienne, une femme décède

ATS

5.9.2025 - 12:34

Une nageuse est décédée jeudi à l'hôpital après un accident de baignade survenu la veille dans le lac de Bienne. La victime âgée de 78 ans et domiciliée dans le canton de Berne avait été découverte inanimée près de la commune de Sutz-Lattrigen (BE).

Malgré les tentatives de réanimation, la baigneuse a succombé. (image prétexte)
Malgré les tentatives de réanimation, la baigneuse a succombé. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.09.2025, 12:34

Cette nageuse s’est retrouvée en situation de détresse dans l’eau, près de la plage de Sutz. Des personnes sont parvenues à la sortir de l’eau et ont commencé à lui prodiguer les premiers secours. Malgré tous les efforts, elle est décédée à l’hôpital, précise vendredi la police cantonale bernoise.

Outre les forces d’engagement de la police cantonale, deux équipes d’ambulances ont également été engagées. Une enquête a été ouverte sous la conduite du Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

