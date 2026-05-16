Décès suspects à l'USZ: l'ex-chirurgien rejette les reproches

Francesco Maisano occupe actuellement le poste de médecin-chef dans un hôpital de Milan (archives). ATS

L'ex-chirurgien cardiaque de l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) Francesco Maisano, mis en cause pour des décès suspects entre 2016 et 2020, rejette les accusations. L'hôpital de Milan, où il occupe actuellement le poste de médecin-chef, a ordonné un audit.

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«À Zurich, nous avons gardé la porte ouverte même pour les cas les plus complexes. Et c'est précisément grâce à des techniques innovantes que nous avons limité les risques pour ces patients», explique dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag M. Maisano, qui était aussi chef de clinique à l'hôpital zurichois. Il dit avoir été engagé à l'USZ pour promouvoir des techniques innovantes, comme le dispositif controversé Cardioband. «L'université a reçu une part des recettes issues de mes collaborations avec l'industrie».

Une enquête indépendante mandatée par l'USZ a mis en évidence une surmortalité significative de 68 à 74 décès pour 4500 interventions réalisées d'octobre 2014 à mai 2020. L'examen des 307 décès survenus durant le mandat de Francesco Maisano a permis d'identifier 75 interventions chirurgicales problématiques. Parmi ces cas, l'hôpital a signalé au ministère public du canton de Zurich onze décès «inattendus» ainsi que l'utilisation inappropriée de dispositifs médicaux dans 13 cas.

Ils se taisent

Francesco Maisano salue dans la NZZ am Sonntag les enquêtes menées en Italie et se dit convaincu qu'elles «permettront de faire la lumière sur cette affaire». Mais ce qui le préoccupe, c'est «le silence de dizaines de collègues et d'anciens collaborateurs». Ils connaissent les faits et se taisent «pour ne pas passer sous les roues», ajoute-t-il. «Si ceux qui sont au courant pouvaient s'exprimer librement, nous en saurions tous davantage».

L'ancien chef de clinique de l'USZ dit ne pas être un «innovateur sans scrupules», comme certains médias le présentent. Il assure avoir développé des techniques et des appareils comme tout médecin soucieux du bien-être de ses patients et avec pour but d'avoir des instruments plus sûrs et moins invasifs.

«Toutes nos interventions innovantes ont été entièrement filmées et enregistrées», poursuit-il. Des centaines de spécialistes du monde entier sont venus à Zurich «pour observer nos techniques» et «nous avons publié les résultats. Il y avait une transparence totale».