Malgré le niveau très élevé des lacs de Neuchâtel et de Morat, aucun dommage important ni blessé ne sont à déplorer. «Le pic est désormais passé», se félicite dimanche l'état-major vaudois.

Dans un communiqué, la police vaudoise annonce la fin de la situation critique et la levée prochaine du plan de crise «infra ORCA». Les eaux de la région des Trois-Lacs ont entamé leur décrue.

Le pic des lacs de Neuchâtel et Morat, à respectivement 430,39 et 430,4 mètres, a été franchi. «Le dispositif mis en place préventivement par l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) a contribué à contenir les éventuels débordements sur les rives vaudoises des lacs», indique la police cantonale.

La situation sera normalisée lorsque le seuil de 429,75 mètres aura été atteint, entraînant la levée du plan d'intervention.

Les forces de l’ordre ont procédé ces derniers jours à 19 interventions pour des routes inondées et 14 pour des éboulements et des glissements de terrain, dont six ont nécessité la fermeture d'axes routiers.

Les quelque 120 pompiers mobilisés n’ont eu à procéder à aucune intervention significative liée aux débordements.

