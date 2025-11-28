La garde à vue d'un homme de 60 ans, soupçonné d'avoir tué sa femme en la défenestrant à Haguenau (Bas-Rhin), a été levée, a indiqué vendredi à l'AFP la procureure de Strasbourg Clarisse Taron.

Selon une enquête de voisinage le couple s'était disputé et les enquêteurs avaient relevé des incohérences dans les déclarations du mari (image symbolique). sda

Keystone-SDA ATS

Les investigations se poursuivent, a précisé Mme Taron. Les policiers avaient été appelés vers 08h10 jeudi après la découverte du corps de cette femme au pied d'un immeuble de la commune de 36'000 habitants, située à 35 km au nord de Strasbourg.

Le mari de la victime, inconnu de la justice, avait déclaré aux policiers que son épouse s'était défenestrée. D'après les DNA, le logement du couple est situé au 2e étage.

Selon une enquête de voisinage le couple s'était disputé et les enquêteurs avaient relevé des incohérences dans les déclarations du mari. Sous curatelle, l'homme devait subir une expertise psychiatrique.