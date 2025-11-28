  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alsace Défenestration d'une femme: la garde à vue du mari levée

ATS

28.11.2025 - 21:22

La garde à vue d'un homme de 60 ans, soupçonné d'avoir tué sa femme en la défenestrant à Haguenau (Bas-Rhin), a été levée, a indiqué vendredi à l'AFP la procureure de Strasbourg Clarisse Taron.

Selon une enquête de voisinage le couple s'était disputé et les enquêteurs avaient relevé des incohérences dans les déclarations du mari (image symbolique).
Selon une enquête de voisinage le couple s'était disputé et les enquêteurs avaient relevé des incohérences dans les déclarations du mari (image symbolique).
sda

Keystone-SDA

28.11.2025, 21:22

28.11.2025, 23:01

Les investigations se poursuivent, a précisé Mme Taron. Les policiers avaient été appelés vers 08h10 jeudi après la découverte du corps de cette femme au pied d'un immeuble de la commune de 36'000 habitants, située à 35 km au nord de Strasbourg.

Le mari de la victime, inconnu de la justice, avait déclaré aux policiers que son épouse s'était défenestrée. D'après les DNA, le logement du couple est situé au 2e étage.

Selon une enquête de voisinage le couple s'était disputé et les enquêteurs avaient relevé des incohérences dans les déclarations du mari. Sous curatelle, l'homme devait subir une expertise psychiatrique.

Les plus lus

La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions
La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp
Airbus rappelle 6000 A320 à cause d'un logiciel vulnérable à changer d'urgence
Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées
Rennes et Breel Embolo poursuivent leur folle remontée
Marco Odermatt part à la faute ! «Cela ne m'arrive jamais...»